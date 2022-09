Andersia Silver, czyli największy biurowiec w Poznaniu będzie gotowy za trzy lata

W ścisłym centrum Poznania przy Placu Andersa powstaje 25-kondygnacyjny budynek Andersia Silver. Będzie to najwyższy w mieście i w regionie biurowiec. Zakończenie budowy jest planowane w połowie 2025 roku.

Rozpoczęcie realizacji prac naziemnych projektu Andersia Silver to uzupełnienie projektu zabudowy placu Andersa o jego finalny etap. Ten najnowocześniejszy i inteligentny budynek został zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami i rozwiązaniami ESG, co czyni go budynkiem jutra właściwym dla będącego w trakcie przemian świata. Przez ponad ćwierć wieku dążyliśmy do osiągnięcia tego, czym dziś jest miejski pejzaż Poznania: tętniącym życiem, zorientowanym na społeczność miejscem ze strukturą najemców klasy A i wyjątkową szansą dla firm na zajęcie miejsca przy jednej z głównych arterii miasta –mówi Sven von der Heyden.