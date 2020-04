AP Szczepaniak dla Inwestgrupa. Ruszyła budowa B Urban we Wrocławiu

W marcu we wrocławskiej dzielnicy Fabryczna ruszyła budowa B Urban - inwestycji skierowanej do młodych ludzi - studentów i pracowników pobliskich korporacji, którzy chcą mieć centrum w zasięgu ręki, a jednocześnie mieć blisko do pracy czy na uczelnię. W projektowaniu koncepcji B Urban wykorzystano badanie preferencji najemców w tej dzielnicy. Koncepcję architektoniczną obiektu opracowała pracownia AP Szczepaniak.

Decyzja o miejscu zamieszkania wiąże się nieodzownie z zachowaniem zdrowej równowagi w życiu. Mieć bliżej na uczelnię czy do pracy oznacza po prostu mieć więcej czasu dla siebie, rodziny i przyjaciół. To właśnie dlatego tak dużą popularnością cieszą się te osiedla, które mieszczą się w pobliżu korporacji czy kampusów akademickich. Młodzi chętnie wybierają komunikację miejską, rowery czy hulajnogi. Samochody należą w tej grupie do rzadkości; istotniejsze są dla nich ścieżki rowerowe czy bliskość przystanków niż rozbudowane parkingi.

Wybór dzielnicy zawęża nieco poszukiwania. Pozostają jednak pytania o wygląd lokum i kwestie związane z jego użytkowaniem. Firma badawcza Mands na zlecenie dewelopera Inwestgrupa opracowała raport o oczekiwaniach potencjalnych najemców mieszkań we Wrocławiu. Respondenci zgodnie twierdzili, że kluczowe jest zachowanie neutralności we wnętrzu – tak, aby każdy mógł dopasować je do swojego indywidualnego gustu. Wskazywali też na potrzebę posiadania miejsca do przechowywania tymczasowo nieużywanych rzeczy oraz wygodnego, najlepiej podwójnego łóżka. Uznali także, że dużą zaletą jest obecność rowerowni w budynku, czego zdecydowanie brakuje w ofercie rynku wtórnego. W marcu rozpoczęła się budowa inwestycji B Urban przy ulicy Jaworskiej 4. Przy projektowaniu koncepcji tego budynku dużą rolę odegrały wnioski z badania preferencji najemców.

– W naszej inwestycji B Urban kawalerki zaplanowaliśmy w taki sposób, by każdy mógł z nich swobodnie korzystać. Podział na strefę dzienną i nocną zapewnia poczucie intymności, a przede wszystkim pozwala optymalnie wykorzystywać przestrzeń – opowiada Piotr Borowy z biura sprzedaży dewelopera Inwestgrupa. - Inwestycja ta powstaje przy ulicy Jaworskiej, czyli w samym sercu wrocławskiej dzielnicy biurowej. To okolica, którą wybierają często pracownicy pobliskich korporacji i studenci. Dobrze skomunikowana z Rynkiem, posiadająca szeroką ofertę usług i sklepów, z nowoczesną architekturą i dobrymi perspektywami na przyszłość – sądząc po liczbie aktualnie powstających biurowców - dodaje.

Nie mniej ważne jest to, w jaki sposób przebiega kontakt z właścicielem. Badani wskazywali, że – o ile to możliwe – wolą kontaktować się z zarządcą. Mają wówczas nadzieję na bardziej profesjonalną i szybszą reakcję niż w przypadku prywatnych właścicieli. Bezproblemowe relacje z osobą, która opiekuje się lokalem, znajdują się w czołówce kryteriów wyboru.

Istotną kwestią jest także powierzchnia lokum. Jedni decydują się na wynajem pojedynczego pokoju w większym mieszkaniu, inni z kolei preferują kawalerki. Te ostatnie cieszą się rosnącą popularnością. Na ich korzyść świadczy przede wszystkim prywatność. Dziś odchodzi się od gromadzenia wielu rzeczy na rzecz sharing economy, w myśl której nie trzeba posiadać, aby korzystać. W efekcie często szukamy mniejszej przestrzeni, gdzie przemyślana aranżacja pozwala komfortowo korzystać z własnego „M”.

Lokalizacja jest pierwszym filtrem w poszukiwaniach miejsca do życia – najlepiej, aby w sąsiedztwie inwestycji znajdowały się przystanki komunikacji miejskiej. Niebagatelną rolę odgrywa też standard wykończenia – najchętniej nowoczesny, ale i neutralny, bez zbędnych ozdób i męczącej oko kolorystyki. Z kolei od metrażu ważniejsza jest sprytnie urządzona przestrzeń, która pozwala optymalnie wykorzystać każdy kąt.