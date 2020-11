Apartament na wybrzeżu? Tylko na mierzei i tylko z przystanią

Moda na apartamenty czy działki nad Bałtykiem trwa już od jakiegoś czasu. Pandemia tylko ją wzmocniła. Wśród przybywających na wybrzeżu apartamentów premium wyróżnia się nowa inwestycja, która będzie miała prywatną przystań. – Przebudowa Kanału Jamneńskiego sprawi, że projekt Sea & Lake będzie inwestycją unikatową na skalę europejską. Dzięki największej marinie – i to położonej tuż przy apartamentowcu – wypłyniemy nie tylko na jezioro, ale i na morze. Jeśli będziemy chcieli, dotrzemy do resortu drogą wodną – podkreśla Ewa Zięciak, właścicielka Sea & Lake.

Na polskim wybrzeżu przybywa nieruchomości typu premium. Wszystkie charakteryzują się wysokim standardem wykończenia, ale niewiele z nich oferuje takie udogodnienia, jak molo czy prywatna przystań. Ma je Sea & Lake – luksusowy apartamentowiec, który powstaje w Mielnie na Mierzei Jamneńskiej.

Nadmorskie tereny cieszą się coraz większym zainteresowaniem inwestorów. W dużej mierze dlatego że w niepewnych czasach pandemii wydają się najpewniejszą lokatą. Nie można jednak tego trendu uznać wyłącznie za reakcję rynku na COVID-19.

– Piaszczyste plaże, sosnowe lasy i czyste powietrze zachęcają do odpoczynku nad morzem przez cały rok. Rośnie więc ruch turystyczny, a wraz z nim perspektywa zysków z wynajmu nieruchomości. To przyciąga inwestorów, którzy szukają najlepszych lokalizacji – mówi Ewa Zięciak, właścicielka Sea & Lake, luksusowych apartamentów w Mielnie, i dodaje – Doskonale to rozumiemy, dlatego nasze luksusowe apartamenty położone są tylko 350 m od morza i zaledwie 50 m od jeziora Jamno i mariny. Dzięki temu można w kilka minut dojść do morskiej plaży lub niemal spod drzwi wyruszyć w rejs po jednym z największych polskich jezior.

Mowa o jeziorze Jamno, które pod względem wielkości jest dziewiątym jeziorem w Polsce. Niebawem będzie można wypłynąć z niego na otwarte morze. Spółka Wody Polskie planuje naprawę i przebudowę wrót sztormowych na Jamneńskim Nurcie – kanale, który łączy Jamno z Bałtykiem. Dzięki tej modernizacji powstanie między innymi śluza żeglugowa o wymiarach 4m x 25m.

Otwarcie kanału na żeglugę z pewnością przyczyni się do uatrakcyjnienia jeziora, które już teraz przyciąga amatorów sportów wodnych. Od lat rozgrywają się na nim regaty o Błękitną Wstęgę i Błękitną Wstążkę Jamna, a w sierpniu tego roku po raz pierwszy odbyła się na tym akwenie parada jachtów.

Dostęp do Bałtyku doda też prestiżu i atrakcyjności przedsięwzięciu, które realizuje Porters Development – właściciel Sea & Lake. Ponadto będzie czynnikiem korzystnie wpływającym na wartość apartamentów, których kolejne kondygnacje właśnie powstają pod adresem: Sosnowy Las, Mielno.

Podobnie jest z przystanią. Swobodny dostęp do położonej blisko kompleksu Sea & Lake mariny to ogromna wygoda. Mało jest takich miejsc, gdzie można zacumować jacht, żaglówkę czy inny sprzęt wodny tak blisko domu.

– Przebudowa Kanału Jamneńskiego sprawi, że projekt Sea & Lake będzie inwestycją unikatową na skalę europejską. Dzięki największej marinie – i to położonej tuż przy apartamentowcu – wypłyniemy nie tylko na jezioro, ale i na morze. Jeśli będziemy chcieli, dotrzemy do resortu drogą wodną – podkreśla Ewa Zięciak.