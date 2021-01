Apartamenty na wynajem w stoczniowym klimacie

Industrialny design nawiązujący do otoczenia stoczni i murale obrazujące związane z nią wydarzenia znajdziemy we wnętrzach pierwszego w Polsce budynku z apartamentami na wynajem sieci Youniq. Obiekt wpisuje się w charakter historycznej, postoczniowej, unikalnej na skalę kraju części Gdańska.

W historycznej dzielnicy Młode Miasto w Gdańsku do użytku oddano pierwszy w Polsce budynek z apartamentami na wynajem europejskiej sieci Youniq. Inwestycja została zrealizowana przez inwestora i dewelopera Upside Property, jej odbiorcą jest fundusz zarządzany przez Corestate Capital z Luxemburga. Dysponując blisko 400 pokojami w 300 apartamentach jest to największy tego rodzaju projekt oddany w tym roku w śródmieściu Gdańska, jedyny zrealizowany przez niezależnego dewelopera.

– Jednym z wyzwań w procesie tworzenia tej inwestycji, niezwykle dla nas istotnym, było odpowiedzialne wykorzystanie potencjału miejsca, wpisanie się charakterem budynku w otoczenie i wykorzystanie niezwykłych walorów Młodego Miasta. Staraliśmy się zrealizować projekt z dbałością i poszanowaniem dla historii, aby osiągnąć synergię pomiędzy historycznym kontekstem a funkcją nowoczesnej substancji. Nasza inwestycja realizuje te założenia z pełnym powodzeniem – podkreśla Karol Kalicki, Prezes Upside Property.

Youniq Gdańsk to nowoczesny obiekt o najwyższym standardzie i funkcjonalności w swojej kategorii. W pełni dostosowany do potrzeb młodych profesjonalistów, pracowników czy studentów koncept, oferuje swoim najemcom blisko 400 pokoi w 300 komfortowych apartamentach w różnych konfiguracjach, wszystkie dysponujące aneksami kuchennymi, wewnętrznymi łazienkami.

Przestrzenie w budynku zaprojektowano z dbałością o detale i urządzono we współczesnym industrialnym designie nawiązującym do historycznego otoczenia stoczni. We wnętrzach uwagę przykuwają ciekawe murale, grafiki i obrazy pokazujące dawną stocznię i wydarzenia z nią związane.