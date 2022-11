Apsys Polska startuje z mieszkaniówką i to na zielono

Niskoemisyjne materiały budowlane, panele fotowoltaiczne na dachach oraz chodniki antysmogowe wokół osiedla – to tylko niektóre z wielu ekologicznych rozwiązań, które Apsys Polska wdraża w swojej pierwszej inwestycji mieszkaniowej, Solea Mieszkania przy Wyścigach w Warszawie.

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajduje się tor Wyścigów Konnych Służewiec oraz liczne tereny rekreacyjne, które pozwolą mieszkańcom być blisko natury i aktywnie spędzać czas. Również projekt osiedla, który przygotowano w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, będzie sprzyjał odpoczynkowi, bliskiemu kontaktowi z naturą oraz dbaniu o dobrostan mieszkańców. Walory te potwierdza certyfikat BREEAM Interim na poziomie Very Good, który Solea uzyskała już na etapie projektu (Design Stage).

W dwóch pięciokondygnacyjnych budynkach o kaskadowym układzie zaplanowano 91 komfortowych mieszkań liczących od jednego do sześciu pokoi. Mieszkania będą się wyróżniać ponadstandardową wysokością i dużymi oknami, które zapewnią doskonałe doświetlenie naturalnym światłem słonecznym. Właściciele będą mieli także do dyspozycji indywidualne przestrzenie zewnętrzne – ogródki, tarasy, balkony i loggie.

- Solea Mieszkania przy Wyścigach to pierwszy projekt mieszkaniowy Apsys, ale doskonale pokazuje on kierunek, w którym chcemy podążać oraz wyznacza standardy naszych kolejnych realizacji. Doskonała lokalizacja, wysoki standard, dopracowane detale w częściach wspólnych oraz rozwiązania ekologiczne i energooszczędne sprawiają, że Solea to projekt, który wyróżnia się na tle rynku - mówi Cyril Plumecoq, Dyrektor Działu Operacyjnego w Apsys Polska.

Budynki powstają przy użyciu przyjaznych dla środowiska materiałów niskoemisyjnych, w tym certyfikowanego drewna. Do wykończenia części wspólnych użyte zostaną trwałe, estetyczne materiały: kamień naturalny, szkło, ceramika, drewno i metalu. Na dachach zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne.

Ekologiczne i energooszczędne rozwiązania znalazły się nie tylko w samych budynkach, ale również w ich najbliższym otoczeniu. Do oświetlenia ulic i ścieżek przy budynkach wykorzystany zostanie inteligentny system oświetlenia składający się m.in. z opraw oświetleniowych o niskim zapotrzebowaniu na energię, zapewniający użytkownikom komfort i pozwalający na ograniczenie zużycia energii. Tereny zielone zostały zaprojektowane w oparciu o zasadę bioróżnorodności - zarówno przed budynkami, jak i na wewnętrznym patio zostaną zasadzone liczne gatunki efektywnych tlenowo roślin liściastych. Będzie to przede wszystkim roślinność rodzima, a zatem dostosowana do warunków klimatycznych i pogodowych. Z kolei inteligentny system nawadniania kropelkowego pozwoli na oszczędność wody. W sprzyjającym otoczeniu przyrody nie zabraknie miejsc do odpoczynku i wielofunkcyjnego placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców inwestycji. Planowane są także budki dla ptaków i owadów, które pozwolą na codzienne obcowanie z naturą.

Inwestor zadba także o najbliższe otoczenie osiedla, w tym zagospodarowanie zieleni i nasadzenia drzew nisko i średnio rosnących na terenie miejskim, bezpośrednio przylegającym do inwestycji. Dodatkowo wzdłuż budynków zostaną ułożone antysmogowe płyty chodnikowe. Ich zadaniem jest ograniczenie emisji szkodliwego dwutlenku azotu do atmosfery. Pod budynkami znajdzie się podziemny parking z miejscami postojowymi, a przy wejściach do klatek schodowych z hali garażowej zostaną umieszczone podręczne zestawy naprawcze dla samochodów. Na tym samym poziomie powstanie także wózkownia i pomieszczenia do przechowywania rowerów, a przed budynkami dodatkowo będzie można skorzystać ze stojaków z miejscami dla jednośladów.

Inwestycja zapewnia dostęp do rozbudowanej infrastruktury transportu publicznego, w tym dwóch pobliskich stacji metra – Służew i Ursynów, a także szerokiej oferty handlowo-usługowej, edukacyjnej oraz terenów rekreacyjnych, które podnoszą komfort życia na osiedlu i wspierają dobrostan mieszkańców. Zakończenie budowy planowane jest na I kwartał 2024 r.