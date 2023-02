Arabia Saudyjska z kolejnym megaprojektem. Ten budynek będzie jak pudełko czekoladek

Arabia Saudyjska zaprezentowała kolejny megaprojekt, który ma być elementem koncepcji rozwoju Królestwa zwanej Saudi Vision 2030. New Murabba ma powstać w Rijadzie i stać się nowym centrum mieszkaniowo-komercyjnym zajmującym 19 km kw. Największe emocje wzbudza ogromny sześcienny budynek - Mukaab.

Arabia Saudyjska dąży do tego, aby Rijad stał się jedną z 10 największych gospodarek miejskich na świecie.

Nowoczesne centrum Rijadu zostanie stworzone przez firmę New Murabba Development Company, powołaną przez księcia Mohammeda bin Salmana.

Jednym z megaprojektów, który ma ich przybliżyć do Saudi Vision 2030, jest koncepcja New Murabba.

Firma New Murabba Development Company zaprezentowała projekt New Murabba, który imponuje swoimi założeniami. Opierać ma się on na idei zrównoważonego rozwoju i miasta 15-minutowego. W ramach koncepcji, na powierzchni 19 km kwadratowych ma powstać nowe centrum mieszkaniowo-komercyjne Rijadu. Znajdzie się tutaj 104 tys. mieszkań, 9 tys. pokoi hotelowych, przestrzeń handlowa, biura oraz strefa rekreacyjna. Wszystko ma być otoczone terenami zielonymi, ścieżkami spacerowymi i rowerowymi.

Najważniejszym elementem projektu jest budynek Mukaab, który przybierze kształt sześcianu. Wymiary? 400 metrów wysokości, 400 metrów szerokości i 400 metrów długości. Jednak bardziej imponujące od parametrów wydają się niespodzianki, które będą tkwić w jego wnętrzu.

Pod spodem ażurowej kostki ma znaleźć się przestrzeń wypełniona efektami specjalnymi przypominającymi sceny rodem z Gwiezdnych Wojen czy Avatara. Panoramiczny i multimedialny dach w zależności od programu ma zmieniać motyw przewodni. Raz może być to wycieczka na Marsa, raz podróż w chmurach. Oprócz centrum rozrywki, w środku obiektu mają znaleźć się m.in. mieszkania, punkty handlowe, muzeum i uniwersytet technologiczny.