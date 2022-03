Arche uruchamia fabrykę ecoboxów

1 kwietnia w Siedlcach nastąpi oficjalne otwarcie fabryki ARCHE Prefabrykacja. Głównym celem fabryki początkowo miała być rewitalizacja i dawanie „drugiego życia” kontenerom morskim, zamieniając je w nowoczesne powierzchnie noclegowe. Obok kontenerów, zamienianych na ecoboxy w fabryce produkowane będą również łóżka dla uchodźców z Ukrainy.

Powstanie fabryki ARCHE Prefabrykacja zainicjowane zostało podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa w 2020 roku. Kiedy pozamykano hotele Prezes Grupy Arche Władysław Grochowski szukał rozwiązania, które umożliwiłoby odpoczynek zachowując wszelkie rygory sanitarne. I tak powstał projekt ARCHE Siedlisko, dla którego realizacji powstała fabryka. Najpierw w systemie gospodarczym, by za kilkanaście miesięcy stać się dużym zakładem prefabrykacji.

Głównym celem jej działalności początkowo miała być rewitalizacja i dawanie „drugiego życia” kontenerom morskim, zamieniając je w nowoczesne powierzchnie noclegowe. Tak powstały ECOBOXY, przystosowane do komfortowego wypoczynku w ramach unikatowego, wspomnianego ARCHE Siedlisko.

Przestrzeń ecoboxów tworzą 2 sypialnie z dużymi, wygodnymi łóżkami i pościelą hotelową, salon z aneksem kuchennym, łazienka. Boxy są ogrzewane, posiadają klimatyzację i gwarantujemy, że latem panuje w nich przyjemna temperatura.

ARCHE Siedlisko to projekt społeczny, którego celem jest umożliwienie poznania niezwykłych miejsc i ludzi w wygodnej i samoobsługowej formule hoteli rozproszonych. Przebywanie, wśród natury, w sposób niewymuszony, w miejscach nieoczywistych, z dala od tych z pierwszych stron gazet, za to blisko lokalnych tradycji i społeczności jest przez Grupę ARCHE traktowane jako unikatowa forma działalności hotelarskiej.

Arche Siedlisko już działa, przyjmuje gości w Ujnach w województwie świętokrzyskim, Piłce w śląskim, i Rogaczach w podlaskim.

Ponadto, warto również przypomnieć, że wspomniane ecoboxy były wykorzystywane jako magazyny humanitarne i biura podczas kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej, i wspierały tam działania Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Grupy Granica. Jeden z kontenerów został wykonany dla Caritasu Diecezji Siedleckiej i służy działaniom na rzecz pomocy osobom bezdomnym.

Łóżka dla uchodźców

To nie jedyny projekt, jaki będzie powstawał w fabryce. W związku z obecną sytuacją i mocnym zaangażowaniem Grupy ARCHE w pomoc dla uchodźców, Prefabrykacja będzie także produkować łóżka dla uchodźców wojennych z Ukrainy, których ARCHE w swoich obiektach przyjęło prawie 7 tysięcy. Obecnie firma przygotowuje się do Ich relokacji przystosowując na potrzeby uchodźców obiekty poza hotelami, w których będą mogli zatrzymać się na dłuższy czas, m.in w Warszawie, Ożarowie Mazowieckim, Lublinie, Siedlcach i koło Płocka.

ARCHE Prefabrykacja to nowy zakład pracy, który docelowo ma zatrudniać około 50 osób na jednej zmianie. Zatrudnienie znajdą m.in. stolarze, ślusarze, projektanci, oraz operatorzy urządzeń służących do produkcji mebli. ARCHE Prefabrykacja w ramach swojej działalności będzie prowadził ARCHE Meblarnię, specjalizującą się w rewitalizowaniu i projektowaniu mebli, pozyskanych z zakupu przez ARCHE obiektów historycznych do rewitalizacji. To wspomoże spółkę w projektowaniu wnętrz i tworzeniu unikatowego wystroju hoteli ARCHE.