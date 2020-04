ArchiKar Architekt Adam Karkusiewicz dla RWJ Dewelopment. Kameralna inwestycja w Grodzisku Maz.

W sercu Grodziska Mazowieckiego, przy ulicy Sienkiewicza, trwa budowa inwestycji spółki RWJ Development. W czerwcu 2021 okolica zyska nowoczesny i elegancki trzypiętrowy budynek o oryginalnej architekturze i wyjątkowej kompozycji przestrzennej. Za projekt odpowiada ArchiKar Architekt Adam Karkusiewicz.

W dobie suburbanizacji coraz więcej osób decyduje się na przeprowadzkę na tzw. przedmieścia lub do miast sąsiadujących - napędzając tym samym lokalny biznes i dając podstawy do powstawania nowych firm i przedsięwzięć poza granicami metropolii. Jest to dobry czas na tworzenie oraz rozwijanie własnych inicjatyw na podmiejskich obszarach i na terenach pomniejszych miast. Mając na uwadze ten czynnik spółka RWJ Dewelopment postanowiła stworzyć przestrzeń, którą przeznaczyć można nie tylko na komfortowe mieszkania, ale również, a może przede wszystkim, na potrzeby biznesu.

- Apartamenty z antresolą przy Sienkiewicza 44 zostały zaprojektowane tak, że doskonale nadają się nie tylko na komfortowe mieszkania dla rodzin, lecz również na kameralne i ciche biura dla małych firm. Funkcjonalne rozkłady dają wiele możliwości aranżacji a duże przeszklenia zapewniają ich doskonałe doświetlenie. Naturalne światło, niezależnie od pory roku jest niezmiernie ważne, gdy szukamy miejsca dla naszej działalności. Otwarta przestrzeń i kontakt pomiędzy piętrami, ale też jednoczesne odseparowanie pomieszczeń sprawiają, że powierzchnie z antresolą doskonale adaptują się na biura. Położenie w centrum miasta to dodatkowy atut biznesowy. Kancelarie prawne, biura architektoniczne czy rachunkowe, agencje reklamowe – z całą pewnością znajdą tutaj swoją bezpieczną przystań – mówi Monika Rohoza, prezes RWJ Development.