Architekci i projektanci odwiedzili Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka

Jedna z najnowocześniejszych placówek szpitalnych dla dzieci w Polsce otworzyła swoje drzwi dla projektantów i architektów. W ramach cyklu „ZBUDOWANE”, SARP Poznań zorganizował spacer, podczas którego można było z bliska zobaczyć wnętrza Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka jeszcze przed otwarciem placówki.

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka zacznie przyjmować małych pacjentów już w pierwszej połowie roku. Placówka jest jedną z najnowocześniejszych inwestycji tego typu w Polsce i największą, która w przeciągu ostatnich 30 lat powstała w Wielkopolsce. Zaproszenie SARP Poznań do wizyty w placówce przed oficjalnym otwarciem szpitala spotkało się więc z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony architektów i projektantów z regionu. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią wydarzenie odbyło się w reżimie sanitarnym z limitem osób.

- Była to zdecydowanie jedna z ciekawszych wizyt w ostatnim czasie. Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka to bardzo innowacyjna placówka. Projekt imponuje nowoczesną technologią, funkcjonalnością, a do tego wnętrza są bardzo przyjazne dzieciom. Na szczególną uwagę zasługują takie rozwiązania jak pneumatyczna poczta, czy apteka-robot, który automatycznie rozdziela potrzebne leki. Spore wrażenie robi też doskonale zaprojektowane, energooszczędne oświetlenie, budujące atmosferę obiektu i poszczególnych pomieszczeń w zależności od ich przeznaczenia i potrzeb pacjentów – mówi Magda Wypusz z poznańskiego Oddziału SARP.

Wizyta w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Dziecka odbyła się w sobotę, 5 marca. Wzięło w niej udział 30 architektów, projektantów i studentów architektury z regionu. Spacery architektoniczne „ZBUDOWANE” są organizowane przez SARP Poznań we współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów RP w partnerstwie z Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu.