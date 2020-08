Architekci z Polski zaprojektowali miasto w Afryce

W 2018 roku OPEN architekci dostali zlecenie od rządu Prowincji Tanganika na opracowanie Studium Rozwoju Nowego Miasta Kalemie (stolicy tej nowej prowincji). Prace zostały zakończone w tym roku. Jest to pierwsze tego typu i tej skali opracowanie wykonywane przez polskich architektów po 1989 roku w Afryce.

Pracownia OPEN architekci wykonuje opracowania projektowe dla inwestorów instytucjonalnych w Afryce Subsaharyjskiej od kilku lat. Brała udział w projektach architektonicznych i urbanistycznych w Ghanie, Nigerii i Demokratycznej Republice Kongo. I właśnie z tym ostatnim krajem wiąże się, jak przyznają sami architekci, ich najciekawsze doświadczenie zawodowe. To tutaj pracownia otrzymała zlecenie na opracowanie Studium Rozwoju Nowego Miasta Kalemie, stolicy tej nowej prowincji. Projekt był tym bardziej wyjątkowy, iż jest to pierwsze tego typu i tej skali (koncepcja całego miasta) opracowanie, wykonywane przez polskich architektów, po zmianie systemu w naszym kraju, (przed 1989 Polska „eksportowała” za dewizy polskich architektów do Ghany, Nigerii, Libii czy Iraku). A wyzwanie było ogromne.

Kalemie to miasto portowe założone przez Belgów pod nazwą Albertville, malowniczo położone nad brzegiem jeziora Tanganika. Przez długi czas stanowiło przede wszystkim bazę wojskową, a ostatnie dokumenty planistyczne pochodziły jeszcze z lat 50-tych XX wieku i uwzględniały segregację rasową. Miasto w okresie po uzyskaniu niepodległości rozwijało się chaotycznie, a obecnie jest między innymi, schronieniem dla wewnętrznych przesiedleńców w związku z plemiennymi walkami pomiędzy Pigmejami Batwa a Luba, które rozpoczęły się w 2015 roku. Miasto nominalnie liczy ok. 100 tys. mieszkańców, jednak władze Prowincji oceniają, że prawdziwa ich ilość mieszkańców to ok. 500 tys. ludzi, z których większość stanowią właśnie przesiedleńcy. Oprócz tego Kalemie wciąż objęte jest misja pokojową ONZ.

– Opracowanie musiało z jednej strony odpowiedzieć na aspiracje władz (marzenie o metropolii, poparte różnorodnymi inspiracjami ze świata, niekoniecznie współgrającymi klimatycznie czy kulturowo) oraz na potrzeby społeczności lokalnej związane z niełatwymi warunkami życiowymi. Kwestia rozwiązania tego dysonansu była niezwykle ciekawa i wymagająca – relacjonują autorzy koncepcji.

Z uwagi na brak współczesnych map czy opracowań planistycznych dla regionu, architekci musieli pracować na archiwalnych dokumentach oraz w oparciu o wizje lokalne. Umożliwiło im to dostrzeżenie niezwykle istotnych kwestii środowiskowych. Okazało się, na przykład, że jednym z podstawowych problemów jest spiętrzanie się wód jeziora na wysokości miasta co skutkuje przesuwaniem się linii brzegowej w głąb lądu a co za tym idzie pochłanianiem przez wodę kolejnych domów i ulic. Odpowiedź na pytania czemu tak się dzieje i jak temu zapobiec okazały się kluczowe na pewnym etapie prac.