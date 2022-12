Architekci z WWAA pokazali nową odsłonę projektu Fabryki Perun

Architekci z pracowni WWAA pokazali nową odsłonę pomysłu na zagospodarowanie Fabryki Perun na warszawskim Kamionku. Projekt uległ zmianom w wyniku trwających konsultacji społecznych i uwag konserwatora zabytków.

To kolejny etap dialogu na temat inwestycji planowanej według przepisów specustawy mieszkaniowej na terenie dawnego zakładu przedsiębiorstwa "Perun" Towarzystwo Akcyjne Fabryk Tlenu i Aparatów. W porównaniu z koncepcją zaprezentowaną w lipcu, nadwieszanie nowej zabudowy mieszkalnej nad dawnymi halami fabrycznymi zostało zastąpione przez jej rozproszenie, przy jednoczesnym wyraźnym rozróżnieniu tkanki dawnej i współczesnej.

– Od początku prac projektowych nad Fabryką Perun konsultujemy się ze służbami konserwatorskimi. Obecnie dysponujemy formalnymi zaleceniami ze strony Urzędu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które odnoszą się do układu urbanistycznego i kluczowych rozwiązań architektonicznych. W aktualnym projekcie uwzględniliśmy też postulaty strony społecznej dotyczące np. liczby miejsc parkingowych i charakteru lokali usługowych – obecnie w większym stopniu nastawionych na zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności – mówi Maciej Wandzel, współinwestor Fabryki Perun.

Priorytetem inwestora oraz architektów pozostaje rewitalizacja i należyte wyeksponowanie czterech historycznych budynków z czerwonej cegły, które pomieszczą lokale usługowe. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, zabytkowe hale zostaną odrestaurowane z zachowaniem oryginalnych elementów, suwnic, detali i zdobień.

– Nasza aktualna propozycja zakłada m.in. wysokie na około pięć metrów podcienie części z nowych budynków, dzięki czemu obiekty historyczne będą dobrze widoczne z różnych kierunków. Z kolei nową zabudowę mieszkalną zaplanowaliśmy na planie prostokąta, w miejscach nawiązujących do kolejnych etapów rozwoju Peruna w jego przemysłowej przeszłości. Rozwiązanie to wytworzy sieć kameralnych uliczek, zapraszających do eksplorowania ogólnodostępnego terenu z różnych stron – komentuje Mateusz Świętorzecki z pracowni WWAA.