Architekci zaprojektowali metamorfozę swojej dawnej szkoły. Tak teraz wygląda

Winy Mass i Theobert van Boven zaprojektowali metamorfozę swojej dawnej szkoły. Fasadę jej nowej części zdobi niezwykły mural nawiązujący do historii miejsca.

Gimnazjum Beekvliet w Sint-Michielsgestel przeszło renowację spod kreski MVRDV i Van Boven Architecten.

W ramach metamorfozy budynek szkoły został powiększony o dodatkową przestrzeń.

Fasadę dobudówki wieńczy panorama autorstwa kanadyjskiego plastyka Iana Kirkpatricka.

Kolorowy mural to jednak nie tylko ozdoba elewacji budynku – to także opowieść: o byłych uczniach, nauczycielach i okolicy.

Beekvliet w Sint-Michielsgestel to wielowiekowe katolickie gimnazjum z bogatą historią. Kiedyś było tutaj seminarium dla księży, później – podczas drugiej wojny światowej – w budynku znajdował się obóz internowania dla holenderskich aktywistów politycznych, w tym m.in. pierwszego powojennego premiera Willema "Wima" Schermerhorna.

W latach 70. XX wieku zakupiony został nowy lokal po drugiej stronie ulicy, a szkołe przekształcono w gimnazjum. Z kolei w 2016 roku pracownie MVRDV i Van Boven Architecten wygrały konkurs na renowację budynku. Co ciekawe, absolwentami gimnazjum byli architekci obu pracowni, Winy Mass oraz Theobert van Boven. W 2023 roku projekt zrealizowano.

Priorytetem dla architektów było stworzenie większej przestrzeni – zarówno dla zajęć szkolnych, jak i dodatkowych aktywności artystycznych i kulturalnych. fot. Daria Scagliola

Podstawowym założeniem projektu było odświeżenie budynku gimnazjum i dostosowanie go do współczesnych standardów zrównoważonego rozwoju, wydłużając jego żywotność. Drugim priorytetem dla architektów było stworzenie większej przestrzeni – zarówno dla zajęć szkolnych, jak i dodatkowych aktywności artystycznych i kulturalnych.

Projekt w dużej mierze koncentrował się na renowacji istniejącego budynku, pod takim kątem aby po modernizacji stwarzał on stymulujące środowisko do nauki, ale także udostępniał przestrzeń do spotkań i interakcji. Konieczna okazała się także dobudowa nowego audytorium przed budynkiem.

Większe audytorium mieści trybunę, kuchnię i elastyczną scenę. Główne wejście do budynku architekci pozostawili w niezmienionym miejscu, ale za to pod nowym, łukowatym dachem. Stworzenie dobudówki na potrzeby audytorium połączono z wydłużeniem i obniżeniem konstrukcji dachu, tworząc w ten sposób płynny, wewnętrzny ciąg komunikacyjny. Dzięki wprowadzonym zmianom, studenci i kadra nauczycielska zyskali bardziej intuicyjną i logiczną komunikację po budynku szkoły.

Mural wieńczący fasadę nowego budynku powstał we współpracy ze znanym kanadyjskim artystą, Ianem Kirkpatrickiem. fot. Daria Scagliola

Możliwość renowacji swojej starej szkoły to oczywiście ogromny zaszczyt – podkreśla Winy Maas, partner-założyciel MVRDV oraz absolwent gimnazjum Beekvliet.

Mural wieńczący fasadę nowego budynku powstał we współpracy ze znanym kanadyjskim artystą, Ianem Kirkpatrickiem. Panoramiczny obraz przedstawia wspomnienia, doświadczenia i historie obecnych i byłych uczniów szkoły, jej nauczycieli i członków zarządu. Oprócz tego zawiera również odniesienia do bogatej, ponad 200-letniej historii obiektu oraz do jego okolicy.