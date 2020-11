Architekt Marcin Tomaszewski z kolejnym projektem

Dla inwestora ważna była kolejność działań przełamana obcowaniem ze specyficznymi strefami, co z kolei zaowocowało utworzeniem liniowego niemal układu funkcjonalnego – tak o swoim nowym projekcie mówi architekt Marcin Tomaszewski z pracowni REFORM Architekt.

Na działce liczącej 4 000 m² powstał dom o bardzo wyraźnie zarysowanej, rustykalnej architekturze, w którą architekt wplatał zarówno nowoczesne, jak i odważne elementy. Dom RE: Horizontal House powstał pod Łodzią. Centralna bryła budynku nawiązuje do typowej Polskiej Chaty, niemal stodoły – która miała wyglądać tak, jakby zawsze tam stała. Całość została otoczona nowoczesnymi bryłami z płaskim dachem. Dachy wzajemnie się przeplatają, tworząc długi, tytułowy - horyzontalny układ brył. Geometria budynku została ściśle dopasowana do topografii działki, co miało decydujący wpływ na strukturę budynku oraz jej ostateczną, mocną formę. Całość opiera się na silnej zależności pomiędzy budynkiem a oplatającym go krajobrazem.

Natura inspiracją dla architektury

Każdy projekt to nowe wyzwania i inspiracje dla architekta. Tym razem była to otaczająca przyroda i wynikowa przemyśleń klienta, którego nadrzędną wartością było ognisko domowe czy wyraźne odseparowanie funkcji wewnątrz domu.

- Dla inwestora ważna była kolejność działań przełamana obcowaniem ze specyficznymi punktami, strefami wytworzonymi w domu, co z kolei zaowocowało utworzeniem liniowego niemal układu funkcjonalnego – mówi architekt Marcin Tomaszewski z pracowni REFORM Architekt.

Funkcje domu miały być zaprojektowane w sposób schematyczny: poranek w sypialni z widokiem na wyjątkową naturę podkreśloną obecnością lustrzanej tafli stawu, następnie nie pomijając widoku, poranna kąpiel z możliwością podziwiania panoramy. Po pobycie w łazience – garderoba, śniadanie o wschodzie słońca, przejście obok oranżerii, trening, odpoczynek w domowym SPA, kolejne przejście obok oranżerii, praca w gabinecie, ostatnie przejście obok oranżerii, pożegnanie żony oraz wyjście z domu. Podobny linearny schemat również po powrocie z pracy, garaż, spacer wzdłuż domu, spojrzenie na staw, kontemplacja natury i wejście do domu.

Bez zbędnego poklasku – wykończenie domu

Wykończenie domu miało być trwałe, archaizujące i doskonale komponujące się z terenem, jak mówi architekt „bez zbędnego poklasku czy zwracania na siebie uwagi”. Doskonałym wyborem okazał się dobór szarej cegły z przebarwieniami, której „dzikie” ułożenie zamaskowano maksymalnie zbliżonym do cegły kolorem fugi. Dach budynku tradycyjnego pokryty został łupkiem w kolorze czarnym w myśl wykorzystywania naturalnych elementów. Dom pomimo nowoczesnego i odważnego kształtu posiada wykończenia z cegły nad oknami w formie rolki oraz na attykach i zakończeniach nawisów, które idealnie implementują architekturę polską, tradycyjną, w nowoczesną, dynamiczną i bryłową architekturę XXI wieku.