Architekt Miasta Gdańska z propozycją wytycznych dla Młodego Miasta

Proces zabudowy terenów dawnej Stoczni Gdańskiej przygotowywany jest od blisko 30 lat. Powołany w tym roku na stanowiska Architekta Miasta Gdańska prof. dr hab. Piotr Lorens zebrał środowisko interesariuszy rozwoju tych terenów, aby opracować wytyczne dla rozwoju nowo powstającej dzielnicy, uwzględniającej poza historycznym obszarem samego Młodego Miasta również tereny Polskiego Haka i działek zlokalizowanych w jego pobliżu. Teren ten obejmuje łącznie blisko 100 ha i stanowi przyszłość rozwoju Gdańska z uwagi na jego strategiczne położenie w ścisłym centrum miasta.

- Przyszło się nam zmierzać z wieloma wyzwaniami, a głównym z nich jest zdefiniowanie rozwoju młodego miasta i wyzwań związanych ze stworzeniem nowej dzielnicy w sercu Gdańska – mówił na spotkaniu inaugurującym cykl warsztatów prof. Lorens. - W świetle realizowanych już projektów, układu przestrzennego, szlaków komunikacyjnych, jak również dziedzictwa historycznego jednym z wyzwań jest kwestia skoordynowania tych procesów i stworzenie nowej przestrzeni miejskiej o wysokiej jakości. Chcemy zacząć dyskusję od analiz tego, co zostało wykonane i procesów, które już obecnie się toczą. Podjęliśmy już szereg kroków, wśród których są nie tylko rozpoczynane warsztaty, ale częścią tego procesu są również cykliczne spotkania Rady Interesariuszy Młodego Miasta i Polskiego Haka. Chcemy pozyskać głos szerokiego audytorium o tym, czym w jego opinii Młode Miasto ma się stać w przyszłości. Zbieramy opinie wszystkich interesariuszy, ale w dużej mierze wsłuchujemy się w głos ludzi młodych, gdyż to właśnie oni będą w przyszłości zamieszkiwać i użytkować te tereny. to będzie miasto dla młodych - dodał prof. Lorens.

Co ważne, przeprowadzenie dialogu Architekt Miasta Gdańska oddał w ręce Stowarzyszenia Inicjatywa Miasto, jednemu z gdańskich ruchów miejskich, którzy zapraszają do dialogu każdego, kto chce zaangażować się w tworzenie przyszłości Młodego Miasta. Włączenie ruchu miejskiego do tak ważnego procesu stanowi przykład nowego myślenia o rozwoju miasta i daje szansę na przeprowadzenie otwartej na różne środowiska i poglądy oraz dogłębnej analizy zachodzących procesów oraz zaproponowania ciekawych rozwiązań na przyszłość. - Wiemy jak znaczący jest to teren oraz że jego rozwój będzie miał olbrzymi wpływ na przyszłość całej Metropolii Gdańskiej – mówi Piotr Czyż, prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Miasto. - Nasze działania będą miały formę dialogu, który ma stać się matrycą, na podstawie której określone zostaną wytyczne do myślenia o funkcjach i sposobie zagospodarowania Młodego Miasta. Chcielibyśmy zmapować wartości istotne dla rozwoju całej dzielnicy poprzez wymianę doświadczeń i zbieranie wiedzy od ekspertów, ale i pozostałych mieszkańców Trójmiasta – dodaje Piotr Czyż.

Do debaty inaugurującej dialog społeczny zaproszeni zostali przedstawiciele różnych środowisk, od lat aktywnych na terenie dzielnicy, co doskonale ilustruje jak wiele perspektyw patrzenia na Młode Miasto należy uwzględnić, a zarazem jak wiele wyzwań stoi przed organizatorami dialogu. W gronie dyskutantów znaleźli się Aneta Szyłak, dyrektor NOMUS, otwartego na terenie rewitalizowanych terenów stoczniowych nowego muzeum sztuki nowoczesnej, dr. Zbigniewa Canowieckiego, prezydenta organizacji Pracodawcy Pomorza, prof. Jacka Dominiczaka, wieloletniego wykładowcę Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, autora koncepcji miasta dialogicznego, Janusza Lipińskiego, historyka, eksperta rynku nieruchomości, od XX lat zaangażowanego w procesy przekształceniowe dawnej Stoczni Gdańskiej oraz Arkadiusza Hronowskiego, menedżera klubu muzycznego B90 i ul. Elektryków.