Architektoniczna perełka z Zakopanego. Tak odzyskała blask Willa Elżbiecina z 1912 roku

Prawie każdy zna takie rezydencje, jak Wilanów czy Łazienki Królewskie w Warszawie. Mało kto wie, że w Polsce znajduje się drewniany stuletni zabytek, który od niedawna udostępniony jest dla gości do wynajmu. To architektoniczna perłka - zakopiańska Willa Elżbiecina z 1912 roku, w pełni nieodkryte i nieznane dotąd miejsce, które dotrwało do naszych czasów w niemal niezmienionej formie.

- Wyobraźmy sobie przedwojenne Zakopane, do którego przyjeżdża wielu artystów, aktorów i polityków. Zimą na kulig i narty, latem zaś na górskie spacery i sielski odpoczynek na łonie natury. Sama śmietanka towarzyska, która we wspaniałym otoczeniu tradycyjnych willi spędza elitarnie zasłużony urlop. Dzisiaj, po ponad 100 latach, możemy sentymentalnie powrócić do tych momentów i poczuć klimat dawnej epoki, ciesząc się jednocześnie współczesnymi udogodnieniami – mówi Krzysztof Jabłoński, właściciel Willi Elżbiecina.

W samym sercu Podhala, z widokiem na Giewont, znajduje się miejsce niepowtarzalne. To zabytkowa Willa Elżbiecina z 1912 roku - była własność Wojciecha Korfantego, który zakupił ją w 1922 roku dla swojej żony Elżbiety. Jest to jedna z nielicznych drewnianych 100-letnich willi zachowanych i odrestaurowanych w Zakopanem Czasy świetności willi przypadają na okres międzywojenny, kiedy styl zakopiański mieszał się z secesją i artdeco. Istotą tego okresu było dążenie do stylowej jedności sztuki dzięki łączeniu działań w różnych jej dziedzinach, a w szczególności rzemiosła artystycznego, architektury wnętrz, rzeźby i grafiki. Willa Elżbiecina odrestaurowana z wielkim pietyzmem i pod czujnym okiem konserwatora zabytków w latach 2016 – 2019, odzyskała swój blask zachowując ducha i dziedzictwo historyczne. Tak powstała luksusowa historyczna rezydencja na wynajem, będącą alternatywą dla zakopiańskich pięcio-gwiazdkowych hoteli.

- Prowadząc przebudowę oraz remont pod nadzorem konserwatora zabytków, udało nam się zachować najpiękniejsze elementy konstrukcji i oryginalnego wystroju uzupełniając je stylowymi meblami i elementami wyposażenia wnętrz z tamtego okresu. Choć początkowo nie myśleliśmy o udostępnianiu willi (chyba, że miłośnikom zabytków), ostatecznie uznaliśmy, że w takiej historycznej perełce życie powinno tętnić również dziś – stąd pomysł na zaproszenie gości – podkreśla Krzysztof Jabłoński.

Koncepcja wynajmu rezydencji Willa Elżbiecina jest przystosowana do aktualnych potrzeb gości. Z jednej strony to komfortowa willa dla kilkunastu osób, która konkuruje z najlepszymi zakopiańskimi hotelami, z drugiej strony to obiekt, który oferuje to, czego żaden hotel zapewnić nie może – prywatność i kameralność. Willa zachowała swoją unikatowość architektoniczną i historyczną, a jednocześnie jest dostosowana do wymagań i standardów wysokiej klasy hoteli. W nowoczesnym, inteligentnym budynku znajduje się siedem luksusowych, częściowo klimatyzowanych, dwuosobowych pokoi dla pości oraz jeden dwupoziomowy apartament z panoramicznym widokiem na Giewont wprost z sypialni. Wyposażone w sejfy, minibary, telewizję, szybki internet oraz klimatyzację pokoje, swoimi aranżacjami nawiązują do stylu witkiewiczowskiego i współczesnej mu secesji. Ręcznie wykonane przez zakopiańskiego artystę rzeźbione meble połączone są z wygodnymi hotelowymi łóżkami, a całość dopełniają poddane kompleksowej renowacji meble, lampy i lustra z epoki.

Wokół willi znajduje się ciekawie zaprojektowany, wykonany i utrzymywany ogród, z góralską drewnianą wiatą z kominkiem pełniącym funkcję grilla, umożliwiająca organizację przyjęć plenerowych. Granitowe alejki, puszysta trawa, piękne rośliny zachęcają do odpoczynku w swym pięknym, cichym otoczeniu. Opływający ogród od południa potok tworzy dodatkowy nastrój górskiej doliny. Wśród zieleni w osobnym budynku znajduje się SPA do wyłącznej dyspozycji gości rezydencji.