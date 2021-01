Architektura 2021: czas realizować ważne pomysły, a nie wypełniać przecieki w łodziach

Jak postępować w trudnej rzeczywistości, z jaką przyszło nam się zmierzyć? W jaki sposób zapewnić ciągłość bieżących operacji i odporność modeli biznesowych na przyszłość? Jaka będzie architektura w roku 2021? Rozważa Tomasz Pniewski, architekt i analityk pracowni Kuryłowicz & Associates Architecture Studio.

W ciągu ostatnich kilku tygodni żeglarze biorący udział w Vendée Globe, wyścigu solowym dookoła świata, mijali słynny Przylądek Horn, który znajduje się tuż pod Patagonią miedzy Ameryką Południową i Antarktydą. Żeglarze płyną już przez kilka miesięcy. Są zmęczeni, płyną w samotnością, śpią tylko kilka godzin dziennie.

Przylądek Horn jest, dla tych ,którzy nie są zaznajomieni z jego naturalnymi warunkami, wyczerpującym i bardzo niebezpiecznym położeniem geograficznym do żeglowania. Jest to miejsce, w którym Pacyfik styka się z Atlantykiem, a fale mogą mieć wysokość nawet trzech kondygnacji. W zeszłym roku kilku żeglarzy musiało już opuścić wyścig. Faworytem i kimś, komu osobiście kibicowałem był marynarz Alex Thomson – Brytyjczyk, który płynie zwykle na charakterystycznej czarnej łodzi o nazwie Hugo Boss (nazwa pochodzi od sponsora). Łódź Thomsona została uszkodzona przez obiekt unoszący się na morzu, a sam Thomson został zmuszony opuścić rejs i będzie musiał poczekać kilka lat do następnej próby. Vendée Globe to bowiem wyścig, który odbywa się co cztery lata, podobnie jak olimpiada. To trudny sport, ponieważ opiera się na kilku kwestiach. Nie chodzi w nim tylko o szybkość; ale i wydajność oraz wytrzymałość.

Ten sport i ten wyścig przypominają mi architekturę, która, jak wszystkie branże, również otrzymała ciężki cios w ostatnim roku, projekty zostały odwołane, inwestorzy byli zaskoczeni. Mimo tego nadal płyniemy, czy to pod prąd, czy w warunkach które wydają się coraz cięższe.

Jak mamy postępować? W jaki sposób zapewniamy ciągłość i odporność naszych bieżących operacji i modeli biznesowych na przyszłość? Nasza firma Kuryłowicz & Associates podchodzi do tych spraw na trzy sposoby.

Architektura to coś więcej niż budynki

Po pierwsze, każda zmiana wymaga od nas bycia blisko klienta, zrozumienia jego bólu i korzyści (pains & gains), a także potrzeb klienta i inwestora. Architekci muszą zagłębić się w kulturę firm i procesy inwestorskie. Może to oznaczać, że trzeba przyjrzeć się rzeczom innym niż budynki, np. modelom biznesowym, ale także sferze publicznej i rzeczom, takim jak transport, typologie i sposoby ich łączenia. Musimy przyjrzeć się ulicom handlowym i dzielnicom mieszkaniowym. Stawiając na edukację i pracę, jeśli zaangażujemy się na tym poziomie, możemy uzyskać znacznie lepszy obraz tego, jak nasze miasta mogą być dla nas bardziej produktywne. Dlatego w zeszłym roku nasza firma uruchomiła think-tank: KompaniA. Zrozumienie klienta poprzez dokładne zrozumienie typologii, analizę miejsca i sytuacji tworzy również projekty i programy, które są ‘wyraźnie lokalne’. Wyraźnie lokalne projekty z kolei zwiększają podaż, tworząc piękne miejsca do pracy i życia o zróżnicowanym przeznaczeniu.