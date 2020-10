Architektura biurowców w czasach zarazy. Projektanci idą w stronę nowoczesnej technologii i ekologii

Pandemia COVID-19 przemodelowała sposób pracy biurowej, jak też same biura. Zwracamy też większą uwagę na to jak nasza aktywność wpływa na zmiany klimatu. Projektanci biurowców odpowiadając na nowe wyzwania, zwracają się w stronę nowoczesnej technologii i ekologii.

Pierwsza połowa 2020 roku przyniosła ogromne zmiany na rynku pracy. Pandemia COVID-19 oraz lockdowny wielu państw doprowadziły do sytuacji, w której duża część pracowników biurowych zmuszona została do pracy zdalnej. Niektórzy prognozowali nawet koniec biurowców, ale ich przewidywania okazały się być mocno przesadzone.

Badania dowodzą jednoznacznie – 70 proc. pracowników biurowych chce wrócić do biur. Motywują to wieloma względami, ale najczęściej wskazują możliwość spotkań z innymi, większe skupienie na pracy czy dostęp do odpowiednich technologii. Biurowce nie odejdą w zapomnienie, ale stary model pracy biurowej, z wielu względów, radykalnie się zmieni.

Trendy, które będziemy obserwować w najbliższych latach to technologia, ekologia i czystość. Projektanci będą też zwracać większą uwagę na samą przestrzeń dla pracowników. Badania wskazują, że ze wzrostem komfortu i przyjazności biura wzrasta produktywność pracowników; nawet o 12 proc..

Pokoje gier czy leżanki nie znikną z przestrzeni biurowych, ale zmniejszy się ich ilość bądź design stanie się prostszy, a wszystko ze względu na wymogi sanitarne. Biuro ma być łatwe do utrzymania w czystości i wygodne, powinno też spełniać wymogi środowiskowe. W najbliższych latach zaobserwujemy wzrost popularności budynków inteligentnych i ekologicznych.

Nowe czasy dla starych materiałów

Budynki biurowe dalej będą wysokimi, szklano-stalowymi wieżami, ale na pewno zmienią się używane technologie. Wymogi sanitarne i ekologiczne sprawią, że użyte materiały będą łatwiejsze do utrzymania w czystości oraz przyjazne dla środowiska. Potwierdzają to wymogi prawodawców, którzy naciskają deweloperów i projektantów, żeby budowali budynki nisko lub zeroenergetyczne. To zaś wymaga odpowiednich rozwiązań technologicznych.

Przykładów nowoczesnych przestrzeni biurowych nie musimy szukać daleko. Polska może pochwalić się realizacjami architektonicznymi, które wpisują się w światowe trendy. Jednym z nich jest biurowiec Bałtyk w Poznaniu, wybudowany w miejscu kina, któremu zawdzięcza nazwę. Otrzymał on kilka nagród m.in. Prime Property Prize 2017.

Zaprojektowany przez holenderską pracownię MVRDV wieżowiec nie pozostawia obojętnym. Jego trójkątna, nawiązująca do poznańskich attyk, bryła fascynuje kształtem i fasadą, wykonaną ze szkła przeciwsłonecznego COOL-LITE SKN 176II. Cechuje się ono wysoką przepuszczalnością światła, ale też blokuje ciepło pochodzące z energii słonecznej, co poprawia komfort pracy w Bałtyku. Zastosowanie szeregu rozwiązań, które nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko w poznańskim biurowcu, potwierdza otrzymanie przez ten obiekt certyfikatu BREEAM. - Współczesne i przyszłe biura będą szły w stronę zielonych, ale też higienicznych rozwiązań. Wybór szkła jest istotny dla komfortu, a tym samym efektywności pracowników, więc już na bardzo wczesnym etapie architekt czy deweloper powinni zwrócić uwagę na parametry, które będą odgrywały istotne znaczenie przy funkcjonowaniu obiektu, takie jak przepuszczalność światła, ochrona przeciwsłoneczna czy termoizolacyjność - mówi Monika Naczeńska Marketing Manager Saint-Gobain Building Glass Polska.