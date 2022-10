Architektura gdańskiej oliwy zainspirowała projekt nowej inwestycji Moderna Holding

Wyrazisty design zainspirowany architekturą gdańskiej Oliwy i malownicza lokalizacja - tak w dużym skrócie można opisać nową inwestycję Moderna Holding w Gdańsku.

REKLAMA

Moderna Holding realizuje w gdańsku inwestycję mieszkaniową Antracyt, której architektura czerpie z dziedzictwa Oliwy i lokalnej przyrody.

Cały koncept powstał w pracowni Moderna Design.

To inwestycja, która ma potencjał, by stać się jednym z najbardziej pożądanych adresów w Trójmieście. Wszystko dzięki wyrazistemu designowi, usytuowaniu w pobliżu głównej arterii łączącej Gdańsk z Sopotem i malowniczej lokalizacji w objęciach Lasów Oliwskich. Mowa o nowej inwestycji mieszkaniowej Antracyt przy ulicy Czyżewskiego w Gdańsku, którą trójmiejski deweloper Moderna Holding, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, właśnie wprowadza do sprzedaży.

Inwestycja mieszkaniowa Antracyt, proj. Moderna Design, fot. mat. Moderna Holding

Nowa inwestycja Moderny znajduje się zaledwie 350 metrów od Alei Grunwaldzkiej. Malownicza lokalizacja przy samym lesie, z łatwym dojazdem do biznesowej części miasta, morza, Parku Oliwskiego, Ergo Areny czy modnego rozrywkowego Sopotu sprawiają, że jest to doskonała propozycja dla tych, którzy cenią bliskość natury i jednocześnie nie chcą rezygnować z przywilejów życia w mieście.

Dziedzictwo oliwskiej architektury

Projekt Antracyt przy ulicy Czyżewskiego to koncept mieszkaniowy, który wtapia się w otoczenie, jednocześnie przez swoją kompozycję i charakterystyczny kolor wyraziście zaznacza swoją obecność. Architekci nawiązali do piękna oliwskiej architektury i lokalnej przyrody: lasu i morza. Stąd już sama nazwa kojarzy się z naturalnym bogactwem: antracytem, który jest najczystszą i najbardziej pożądaną odmianą węgla. O tym odniesieniu przypomina kolor elewacji wykonanej z połyskującej w słońcu, ciemnej cegły

– W sylwetce budynku zwracają uwagę odcięcia i podziały, gra kontrastem i linią. To twardy design, którego klasyczna forma nie poddaje się wpływom i modom. Niewielkie nachylenie dachu wieńczące budynek oraz podział elewacji na kondygnacje odwołuje się do architektury historycznych, oliwskich kamienic. Nawiązujemy również do architektury sąsiedniego dworu Ludolfina. Jego eklektyczne bryły ozdabiają spadziste dachy z lukarnami. Te charakterystyczne elementy architektoniczne wykorzystywane do doświetlania poddaszy zostały sprawnie wkomponowane w sylwetkę nowej inwestycji. – tłumaczy Piotr Zmysłowski, architekt Moderna Design.

– Kolorystyka przestrzeni wspólnych nawiązuje do elewacji budynku i opiera się na kontraście. Poza charakterystycznym ciemnym kolorem pojawiającym się na posadzkach i elementach metalowych zdecydowaliśmy się na wprowadzenie detali podkreślających charakter Inwestycji: elementów granitowych oraz płytek o nieregularnej strukturze, które z jednej strony pełnią funkcję dekoracyjną, dodają szlachetności, a z drugiej odnoszą się do natury, są elementami „niedoskonałymi” i kojarzą się z surowym, nieobrobionym materiałem – mówi o projekcie części wspólnych Paula Kocuba, architekt Moderna Design.

Za koncepcję architektoniczną odpowiada zespół architektów Moderna Design specjalizujących się w architekturze kubaturowej, wystroju wnętrz oraz koordynacji i zarządzaniu projektami. To wybitni specjaliści z ponad 20-letnim doświadczeniem, zdobywanym w topowych pracowniach w kraju i na świecie. Projekt i aranżację terenu rekreacyjnego na dziedzińcu stworzyli eksperci Moderna Garden. Również budowę realizuje własny generalny wykonawca inwestora.

Na styku dwóch światów

Ukryta pośród zieleni enklawa, dobrze skomunikowana z resztą Trójmiasta jest niemal jak portal pomiędzy światami. Z jednej strony ogromny las z mnóstwem ścieżek i interesujących miejsc, które dają szansę zatrzymać się i odpocząć od zgiełku rozpędzonego miasta z drugiej – tętniące życiem, największe centrum biurowe w Polsce Północnej. Takie umiejscowienie inwestycji pozwala zarówno niespiesznie odpoczywać, jak i szybko powracać do rytmu miejskiego życia.