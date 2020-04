Architektura i design w medycznym projekcie badawczym

Pandemia COVID-19 uświadomiła wielu z nas, że chorobotwórcze drobnoustroje mogą bardzo szybko spowodować kryzysy gospodarczo-społeczne na dużą skalę i to również w rozwiniętych państwach. Nowy wirus nie jest pierwszym takim zjawiskiem i jak podkreślają specjaliści, nie ostatnim. Stworzona w ramach projektu KARMIN prototypowa sala szpitalna ma za zadanie pokazać, w jaki sposób poprzez architekturę można poprawić higienę w tego typu placówkach i sprawdzić, czy także w ramach dwuosobowych pokoi można skutecznie chronić pacjentów przed zarażaniem się.

Na całym świecie trwa walka z wirusem SARS-CoV-2, w której pierwszoplanową rolę odgrywa personel medyczny. Za kulisami rozgrywa się jednak kolejna batalia, która będzie mieć kluczowe znaczenie dla leczenia chorych na przyszłość. Oprócz biochemików i specjalistów od chorób zakaźnych biorą w niej teraz udział także architekci.

Pandemia COVID-19 uświadomiła wielu z nas, że chorobotwórcze drobnoustroje mogą bardzo szybko spowodować kryzysy gospodarczo-społeczne na dużą skalę i to również w rozwiniętych państwach. Nowy wirus nie jest pierwszym takim zjawiskiem i jak podkreślają specjaliści, nie ostatnim. Co jakiś czas pojawiają się kolejne, nieznane wcześniej zagrożenia epidemiologiczne. Niekiedy ogniskami nowych zachorowań stają się szpitale i kliniki, gdzie trafiają pacjenci. Rozprzestrzenianie się groźnych drobnoustrojów to problem obecny już od jakiegoś czasu w wielu placówkach na całym świecie.

W ramach niemieckiego projektu KARMIN prowadzone są badania nad stworzeniem dwuosobowych pokoi szpitalnych na oddziałach zakaźnych, które zminimalizują przenoszenie m.in. lekoopornych bakterii między pacjentami. Inicjatywa została stworzona przez finansowane ze środków Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań konsorcjum InfectControl2020. Tworzą je komercyjne przedsiębiorstwa we współpracy ze środowiskami akademickimi. Wśród nich jest firma Schüco, która dostarcza okna aluminiowe ze specjalnymi antybakteryjnymi klamkami.

W zamkniętych pomieszczeniach szpitalnych chorobotwórcze drobnoustroje mogą przenosić się bardzo szybko, szczególnie jeśli w każdej z sal przebywa po kilka osób. Z tego powodu wymaga się izolowania pacjentów zainfekowanych np. lekoopornymi bakteriami i umieszczania ich w oddzielnych pomieszczeniach. Utrzymywanie jednołóżkowych pokoi jest jednak niepraktycznym rozwiązaniem, które wiąże się z podwyższonymi kosztami dla szpitali.

Stworzona w ramach projektu KARMIN prototypowa sala szpitalna ma za zadanie pokazać, w jaki sposób poprzez architekturę można poprawić higienę w tego typu placówkach i sprawdzić, czy także w ramach dwuosobowych pokoi można skutecznie chronić pacjentów przed zarażaniem się. Projektem kieruje dr Wolfgang Sunder z Instytutu Budownictwa Przemysłowego i Projektowania Konstrukcji na Uniwersytecie Technicznym w Braunschweig.

- Architektura i design mogą w kluczowy sposób przyczynić się do poprawy higieny w szpitalach, jeśli w procesie projektowania i zarządzania nimi uwzględnimy strukturalną ochronę przed infekcjami – podkreśla dr Sunder.