Architektura mieszkaniowa: aspekt społeczny na pierwszym planie

Dla poszukujących mieszkań coraz bardziej liczy się zagospodarowanie przestrzeni osiedla. Dlatego deweloperzy na terenie swoich inwestycji planują zielone dziedzińce, osiedlowe centra rekreacji i ciekawe ekologiczne rozwiązania.

REKLAMA

Zieleń, przestrzeń, funkcjonalność i budowanie relacji sąsiedzkich – to najważniejsze trendy, które obecnie decydują o atrakcyjności nowych osiedli mieszkalnych.

W trendy te wpisuje się „Miasteczko Jutrzenki” w warszawskiej dzielnicy Włochy. O tym, że jego projekt jest przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę” świadczy bardzo duże zainteresowanie osiedlem wśród klientów. Ponad 70 proc. mieszkań z pierwszego etapu została sprzedażą w ciągu zaledwie poł roku.

- To wielka przyjemność współpracować z deweloperem, który dba o jakość przestrzeni osiedla, myśląc o jakości życia przyszłych mieszkańców. Aurec Home stawia na świetnie zlokalizowane działki. Nie upycha domów w ciasnej zabudowie, zapewnia przestrzeń i kojące sąsiedztwo zieleni, tym samym zaspokajając potrzebę mieszkania w spokojnej enklawie przy jednoczesnej bliskości stołecznego centrum - mówi Krzysztof Gałach z pracowni GIS Architekci.

O dobór roślin na osiedlu Aurec Home poprosił architektów krajobrazu i ogrodników. Planuje posadzić duże drzewa, aby mieszkańcy od razu po wprowadzeniu się mogli cieszyć się zielonymi enklawami. Dużym zainteresowaniem kupujących mieszkania cieszą się szklarnie, które będą się znajdować na zielonym patio.

Rzadko spotykanym na osiedlach mieszkaniowych rozwiązaniem, pozwalającym na oszczędzanie energii elektrycznej są panele fotowoltaiczne, które zostaną umieszczone na dachach budynków Miasteczka Jutrzenki.

- W nowym trendzie architektonicznym bardzo ważny jest aspekt społeczny. Nasz projekt sprzyja powstawaniu społeczności i ułatwia budowanie więzi pomiędzy mieszkańcami, a jednocześnie daje poczucie prywatności – podkreśla Mariola Żak, dyrektor marketingu i sprzedaży Aurec Home.

Na osiedlu zaplanowano ławki solarne i platformy wypoczynkowe. Do dyspozycji najmłodszych będą place zabaw. Mieszkańcy będą mieli dużo miejsca do rekreacyjnego uprawiania sportu i to nie tylko aleje do biegania czy jazdy na rolkach. W inwestycji znajdą się dwie siłownie – jedna plenerowa, a druga w jednym z budynków oraz miejsca do uprawiania jogi.

Obecnie budowane są dwa pierwsze etapy „Miasteczka Jutrzenki”, gdzie znajdzie się ponad 300 mieszkań. Duże zainteresowanie klientów powoduje, że z dnia na dzień maleje liczba wolnych lokali. Aurec Home wkrótce rozpocznie budowę osiedla w Ursusie, przy ul. Dyrekcyjnej, w miejscu, gdzie obecnie znajdują się, pozostające pod ochroną konserwatora zabytków, fragmenty dawnej fabryki „Ursus”.