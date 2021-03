Architektura może pozytywnie wpływać na jej użytkowników

Środowisko pracy jest zdecydowanie najważniejszym czynnikiem wpływającym na satysfakcję pracowników. Przykładem obiektu wywiązującego się dobrze z tego zadania jest budynek Gårda Vesta w Göteborgu, który uzyskał certyfikat „Well" opierając się na 7 koncepcjach: zdrowie, powietrze, woda, światło, dźwięk, jedzenie, miejsce do ćwiczeń i dobre samopoczucie.

Budynek Gårda Vesta o wysokości 94 metrów znajduje się w Göteborgu i jest uważany za nowy punkt orientacyjny miasta. Nowoczesny biurowiec składa się z dwóch bloków o 25 i 14 piętrach, a parter zaprojektowano tak, aby stał się społecznym centrum Gårdy. Architektura miejska sprzyja interakcji zarówno z najemcami, jak i mieszkańcami okolicy, ponieważ na parterze znajdują się duże pomieszczenia socjalne i restauracja.

Winston Churchill powiedział kiedyś: „Kształtujemy budynki, a potem budynki kształtują nas”. Architektura miejska zwraca uwagę na efekty poznawcze i wpływ jaki projekty mogą mieć na ludzki umysł. Przeprowadzono wiele badań nad psychologicznym oddziaływaniem bryły budynku, a wyniki testów na Uniwersytecie Waterloo w Kanadzie wykazały, że elewacja ma duży wpływ na ludzi.

Jeśli jest interesująca, wpływa na nich pozytywnie , a jeśli jest nudna i prosta, wpływ jest negatywny. Gårda Vesta fascynuje nie tylko dbałością o dobre samopoczucie najemców, ale także designem. Elewacja jest elegancko szorstka dzięki mieszance stali Corten i olśniewającym szklanym i aluminiowym fasadom, które podkreślają charakter pobliskiego obszaru - to jak architektoniczny hołd dla dziedzictwa środowiska przemysłowego i starych budynków.

- Gårda Vesta koncentruje się na elastycznych rozwiązaniach co do pomieszczeń, dobrym oświetleniu dziennym, wysokiej jakości środowisku akustycznym i czystym powietrzu, a także przestrzeniach i rozwiązaniach skupiających się na społeczności i rozwoju - mówi Kristina Olsson, architekt w White Architects.

Aby pomieścić wszystkich dojeżdżających do pracy, zarówno samochodem, jak i rowerzystów, garaż budynku podzielono na 200 miejsc parkingowych dla rowerów i 48 miejsc parkingowych dla samochodów. Samo tworzenie miejsc parkingowych dla rowerów zachęca najemców do dokonywania ekologicznych wyborów jeszcze przed wejściem do biurowca. Certyfikat „Well” stawia wysokie wymagania dla środowiska pracy tworzonego przez budynek, a koncepcja dobrego samopoczucia obejmuje wymagania dotyczące oświetlenia, powietrza, dźwięku, interakcji społecznych i miejsca do ćwiczeń. Nie zapominajmy o idei stymulacji mózgu - zdobycie certyfikatu wymaga też od budynku skupienia się na sztuce i designie.

- Gårda Vesta zaprojektowaliśmy jako pionierski budynek, którego celem jest zapewnienie najemcom jak najlepszych warunków dla przyjemnego i harmonijnego środowiska pracy - Kristina Olsson, architekt w White Architects.

Nowoczesna architektura ma tendencję do przesuwania się w kierunku przestrzeni społecznych zachęcających raczej do interakcji społecznych niż do niezależnych stanowisk pracy. Architektoniczny wizerunek Gårdy Vesty mówi więcej niż tysiąc słów, to nie tylko wspaniały budynek - to symbol neuroarchitektury.