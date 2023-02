Architektura na zielonej ścieżce: Nie burzyć, tylko zmieniać

Jak architekci mogą współtworzyć zrównoważoną architekturę? - Zadbać o to, by budynki były elastyczne, czyli podatne na rozbudowę, renowację lub zmianę funkcji - uważa Andy Yu, Projects Director Sou Fujimoto Architects.

- W naszych pracowniach przygotowujemy projekty mocno zorientowane na naturę. Nie chodzi tylko o to, by budynki jej nie niszczyły, ale przede wszystkim z nią współgrały, stały się jej częścią - tłumaczy Andy Yu, Projects Director Sou Fujimoto Architects.

W kontekście zrównoważonego rozwoju, technologia daje dzisiaj wiele możliwości, by obniżyć ślad węglowy, chociażby poprzez certyfikacje, choć to bardziej zadanie dla inżynierów.

- Architekci starają się w projekcie uwzględnić naturalne ruchy słońca i wiatru, by ogrzewały, chłodziły i wentylowały budynki. Niepotrzebne do tego są zaawansowane technologie, tylko troska, zrozumienie i wiedza na temat tego, jak ludzie żyją i czego potrzebują. Drzewa, rośliny i kwiaty nie tylko są praktyczne, ale naprawdę nas uszczęśliwiają. Badania pokazują, że praca w biurze, w którym są rośliny, albo przynajmniej z okna widać korony drzew, jest mniej stresująca. Zatem możemy wykreować zdrowsze środowisko do życia i pracy - tłumaczy Andy Yu.

W czym mogą pomóc architekci?

Branża budowlana walczy dziś o dekarbonizację. W czym mogą pomóc architekci, a na co nie mają wpływu, skoro to inwestor zawsze na końcu podejmuje decyzję?

- To skomplikowany dylemat, trochę w stylu: kura czy jajko? Perspektywa architekta musi być dalekosiężna. Powinien on dobierać partnerów, z którymi chce pracować, sprawdzając, czy łączy ich filozofia podejścia do pracy - uważa Andy Yu.

Ważne są też rozmowy z dostawcami i producentami materiałów budowlanych. Architekci koordynują pracę profesjonalistów różnych specjalności. Mają więc moc, by skierować wysiłek całego tego zespołu w odpowiednim kierunku. Ponad tym jest oczywiście polityka danego kraju i cele, jakie chce realizować.

- Pracując np. w Szwajcarii zauważyłem, że zrównoważony rozwój w tym kraju nie polega tylko na wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, lecz na demokratycznie ustalonym, spójnym porządku budowania. Chodzi o to, by budynki były długowieczne, a ludzie nie tracili radości z ich użytkowania. Nie chcą burzyć obiektów, tylko jak najdłużej z nich korzystać. Dlatego pilnują tego, żeby były elastyczne, czyli podatne na rozbudowę, renowację lub zmianę funkcji. Właśnie tak architekci mogą współtworzyć zrównoważoną architekturę - opisuje Andy Yu.

Co z wbudowanym śladem węglowym budynków?

Architekci powinni brać pod uwagę ślad węglowy w całym cyklu życia budynku. Redukcja tego wbudowanego w materiały budowlane jest najtrudniejsza i wciąż rzadko brana pod uwagę podczas projektowania.

Architekci nie budują tylko nowych obiektów, ale także rewitalizują pomniki, czy rozbudowują istniejące budynki. Trudno policzyć wbudowany ślad węglowy w starych projektach, ale oczywiście próbujemy jakoś to robić. Ważne, że w ogóle zaczęliśmy dyskusję o wbudowanej energii - uważa Andy Yu, Projects Director Sou Fujimoto Architects.

Dodaje, że są już fabryki, które traktują ten problem poważnie. Jest zatem jakiś wybór i można zachęcać inwestorów do korzystania z ich oferty.

- Miałem szczęście pracować z klientem, któremu na tym zależało. Używaliśmy m.in. betonu pochodzącego z recyklingu. Jeden z naszych największych projektów w Lyonie powstał na fundamentach starego biurowca. Zatem jest to całkowicie możliwe zadanie. Zależy jedynie od tego, czy architekci mają możliwości i odwagę, żeby o to zadbać - wyjaśnia Andy Yu, Projects Director Sou Fujimoto Architects.