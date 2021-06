Architektura odpowiedzialna społecznie: pięć projektów "z misją"

Każda architektura, poprzez kształtowanie przestrzeni, w jakiej żyjemy i funkcjonujemy, wpływa na jakość naszego życia – dobra może ją poprawić; zła – wpłynąć na nią negatywnie. Istnieją jednak projekty miejsc wyjątkowych, takich, w których schronienie znajdują osoby borykające się z trudnościami życiowymi, wychodzące na przeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami, będące ważnym punktem dla lokalnych społeczności czy wreszcie, pełniące misję edukacyjną. Dziś prezentujemy pięć takich projektów.

Modelowa szkoła podstawowa na Służewcu, projekt: WWAA

Echo Investment chce wybudować i wyposażyć na Służewcu nowoczesną modelową szkołę podstawową dla blisko 300 uczniów klas 1-3. Za koncept szkoły odpowiada studio architektoniczne WWAA we współpracy z Buro Happold.

– Budynki szkół są w naszym mieście schowane, odgrodzone i nie uczestniczą w codziennym życiu miasta. Dlatego jednym z najważniejszych założeń projektowanej szkoły przy ul. Konstruktorskiej było nadanie jej, oprócz funkcji edukacyjnej, wymiaru ważnego punktu dla lokalnej społeczności. Zaprojektowaliśmy otwarty plac wejściowy, który może spełniać funkcję centrum sąsiedzkiego. Bezpośrednio z placu można się dostać do ogólnodostępnej biblioteki lub, poprzez główne wejście, do bloku pomieszczeń sportowych. Hol wejściowy wraz z otwartą stołówką, poza godzinami pracy szkoły, mogą być miejscem debat czy spotkań lokalnej społeczności. Chcemy tę szkołę wyeksponować i podkreślić jej znaczenie dla dzielnicy – mówi Natalia Paszkowska z pracowni WWAA, współtwórczyni projektu.

Zapraszający do budynku plac wejściowy będzie zachęcał do przyprowadzania dzieci i przyjeżdżania do szkoły rowerem. Mała architektura - niestandardowa, rzeźbiarska forma – będzie prowokowała dzieci do eksperymentowania i interakcji. Projekt przewiduje także dwa dodatkowe placyki: zielony ogródek uprawny, w którym można będzie prowadzić praktyczne zajęcia z przyrody, oraz przestrzeń „przedłużającą” hol. Ciekawostką będzie zewnętrzny parapet okalający budynek, na którym można uprawiać kwiaty w donicach.

Na działce powstanie również dziki zakątek zieleni – miejsce z minimalną ingerencją człowieka, z którego korzystać będą mogły małe miejskie zwierzęta, jak owady, krety, czy jeże. Warszawskie standardy architektoniczne przewidują stworzenie w mieście sieci takich przyrodniczych enklaw, które dadzą zwierzętom odpowiednie miejsce do życia.

– Sam sposób zaprojektowania i wybudowania szkoły również ma wymiar edukacyjny. Zamierzamy wyeksponować niektóre elementy konstrukcyjne oraz instalacje, nie ukrywać ich w tynku. W ten sposób pokazujemy uczniom, z czego jest zbudowana i jak działa ich szkoła, a jednocześnie ograniczamy zużycie materiałów. Chcemy, by szkoła korzystała w części z prądu pochodzącego z paneli fotowoltaicznych, wykorzystywała tzw. szarą wodę, liczniki zainstalowane przy umywalkach pokazywały dzieciom, ile wody zużyły na umycie rąk i jak ograniczyć to zużycie. Wprowadzanie nowoczesnych technologii w praktyce, w szkole, to najlepszy sposób na oswajanie chłonnych umysłów dzieci z projektowaniem zrównoważonym – mówi Marcin Mostafa z pracowni WWAA.

Mokradła Miejskie w Stalowej Woli; projekt: LAX laboratory for architectural experiments