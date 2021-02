Architektura potrafi reagować na nowe. Podsumowujemy 4 Design Days Pre-Opening Online

O wyzwaniach, jakie stawia przed architektami, projektantami i inwestorami nowa rzeczywistość rozmawiali prelegenci 4 Design Days Pre-Opening Online. Dwudniowe, internetowe debaty, które były wstępem do VI edycji 4 Design Days (13-16 maja 2021 r.), odtworzono live 60 000 razy. Swój udział online zarejestrowało blisko 1800 osób.

Dwudniowa dyskusja w ramach 4 Design Days Pre-Opening Online zrealizowana została

w całości w nowym, wirtualnym studiu. Przed ekranem monitorów równocześnie zasiadało ponad 500 osób, a rekordowa sesja zebrała ponad 900 widzów oglądających ją w tym samym czasie.

– Za nami 4 Design Days Pre-Opening Online. 50 prelegentów, 9 dyskusji, niezliczona liczba cennych opinii - choć nie udało nam się jak co roku spotkać w świecie rzeczywistym w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, było niezwykle ciekawie – mówi Małgorzata Burzec-Lewandowska, redaktor merytoryczna 4 Design Days. – Bohaterami 4 Design Days Pre-Opening Online byli wybitni architekci i projektanci oraz ludzie świata biznesu, którzy przez ostatni rok mierzyli się z wyzwaniami związanymi z epidemią COVID-19 i właśnie tymi doświadczeniami dzielili się z widzami wydarzenia. Byliśmy w całej Polsce, ale też w Barcelonie, Berlinie, Mediolanie i Helsinkach. Dziękujemy wszystkim gościom wydarzenia za ważne wnioski, a widzom za wiele godzin spędzonych z nami przed ekranami komputerów – dodaje Robert Posytek, redaktor merytoryczny 4 Design Days.

4 Design Days Pre-Opiening Online rozpoczęła dyskusja pt.: "Każda epoka wymaga innej formy. Cztery powody, dla których architektura i design zmienią się na zawsze".

Czy pandemia radykalnie zmieni podejście do architektury? – Nie sądzę. Raczej przyspieszy niektóre procesy, które już się toczą w budownictwie biurowym, przemysłowym czy mieszkaniowym. Znamienne jest to, że wszyscy szukamy spokoju i izolacji, ale z drugiej strony musimy kontaktować się z naszymi współpracownikami. Uważam, że architekci powinni być bardziej partycypacyjni w projektach i zdefiniować na nowo funkcjonalność budynków – stwierdził Rainer Mahlamäki, architekt, współzałożyciel Lahdelma & Mahlamäki Architects. – W przyszłości największym wyzwaniem będzie projektowanie środowiska pracy. Nie tylko sam budynek się liczy, lecz także jego otoczenie, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Budynki muszą być elastyczne, by mogły się łatwo dostosować do różnych funkcji – dodał.

Zmiany postcovidowe będą tylko dodatkowym elementem pewnego szerszego procesu. Poza trzema filarami, czyli: inwestorem, architekturą i rynkiem pojawi się czynnik społecznej odpowiedzialności w projektowaniu.

– To skłania do refleksji nad tym, w jaki sposób zmienić architekturę, aby była bardziej dopasowana do ludzkich potrzeb, bez podporządkowania dyktatowi ekonomicznemu.

XIX-wieczny i XX-wieczny model życia w mieście już się zdezaktualizował, więc potrzebujemy szerszego konceptu – zauważył Robert Majkut, CEO Robert Majkut Design.