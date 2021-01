Architektura tego biurowca intryguje

Ostatnie badania pokazują, że nudne biura skutkują większym odsetkiem nieobecności. U219 w Wilnie spod kreski Cloud architektai UAB to przykład nowoczesnego biurowca, którego architektura ma powodować twórcze nastawienie pracowników.

Sztuka projektowania przestrzeni biurowych stała się połączeniem bryły budynku i codziennego życia współczesnych obywateli. Prowadzenie biznesu to interakcja między ludźmi, technologią i architekturą, dlatego budując centra biznesowe, należy brać pod uwagę środowisko pracy przyszłych pracowników.

U219 stawia na wygodę, zdrowie i produktywność. Przestrzeń budynku wykazuje duże oddanie człowiekowi i jego dobremu samopoczuciu, nie tylko gwarantując mu komfort dzięki wysokiej jakości materiałom i postępowym rozwiązaniom technologicznym, ale także zwracając szczególną uwagę na akustykę i poziom hałasu. Rozwiązania elewacyjne ścian osłonowych, sygnowane marką Wicona, nie dopuszczają hałasu z zewnątrz. To, co jest wyjątkowe w tym budynku, to połączenie rozwiązań standardowych i elementowych oraz metody mocowania pionowych pilastrów.

- Ten projekt uzyskaliśmy dzięki naszym standardowym rozwiązaniom elementowym, wykorzystującym listwy przyszybowe do mocowania szkła w ramkach aluminiowych. Musieliśmy również zmienić 4 tylne fasady na pełne rozwiązania strukturalne, które wymagały zupełnie nowej koncepcji dla całego budynku. Zrobiliśmy cały projekt od podstaw, a ponadto udało nam się zakończyć go zgodnie z terminami - mówi Rimantas Staknevicius z Wicona.

Położony przy ulicy Ukmerges w Wilnie, budynek o charakterystycznym wyglądzie, wyróżnia się na tle miasta. Całkowita jego powierzchnia to 15 000 metrów kwadratowych, a bryła składa się z dwóch bloków połączonych atrium. Cechą charakterystyczną budynku jest poziomy, owalny otwór, który prezentuje wnętrze dla tych, którzy na niego patrzą. Pierwsza kondygnacja budynku jest postrzegana jako przedłużenie handlowych alejek Šeskine, a dzięki panoramicznemu widokowi, nawet wyższe piętra tworzą spójny klimat miasta.

U219 jest wielopłaszczyznowy i oferuje najemcom różne warianty lokali w zależności od potrzeb i wymagań – zróżnicowane wielkości pokoi, miejsca na lunch, wypoczynek, aneksy kuchenne, sale konferencyjne i przestrzenie prywatne. Inne projekty zbudowane przy użyciu tego samego rozwiązania to Sqveras, Magnum w Kownie na Litwie, World Trade Center w Karlskronie i Kv.Konsuln w Linköping w Szwecji.

Światowe trendy stawiają wysokie oczekiwania w zakresie projektowania i budowy, a ponieważ w przypadku U219 uwzględniono to już na etapie projektowania, uzyskał on „trudny do zdobycia” certyfikat- BREEAM Excellent New Construction Standard.

Architekt: Cloud architektai UAB

Wykonawca: Glasma Service UAB i Aliuminio fasadai UAB

Rozwiązania WICONA: WICTEC EL60 EVO i EL60 SG EVO indywidualne rozwiązania