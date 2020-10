Architektura w służbie medycynie. To był niełatwy i wymagający projekt

Do użytku oddano nowy budynek kliniki radioterapii z bunkrem akceleratora w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Dwukondygnacyjny obiekt został dobudowany do już istniejącego budynku onkohematlogii. - Był to niełatwy projekt wymagający już u zarania choćby tylko specjalistycznych szalunków. Nic w tej budowie nie było standardowe, jak w przeciętnym budownictwie, gdzie grubość ścian wynosi 25-30 cm. Budowa obiektów radioterapii ma swoją olbrzymią specyfikę - zaznacza mówi Maurycy Bryła, prezes Moris Polska.

Na parterze stanął bunkier z salą zabiegową i akceleratorem. Ponadto znalazły się tam śluzy szatniowe, sterownia bunkra, magazyn podręczny, recepcja z szatnią, pokoje do pracy dla lekarzy, gabinety lekarskie diagnostyczne, sala konsylium oraz zaplecze sanitarne dla pracowników i pacjentów. Całości dopełniły pomieszczenie porządkowe, pokój socjalny i inne. W kondygnacji podziemnej znalazły się pomieszczenia techniczne, takie jak rozdzielnia elektryczna i wentylatorownia.

Oddany przez Moris Polska obiekt zawiera jeden z najnowocześniejszych w Polsce akceleratorów, tzw. przyspieszaczy liniowych. W konstrukcji bunkra zastosowano specjalistyczny beton o gęstości 2,35 kg/m3. Ściany i strop bunkra mają grubość 120 cm w celu odpowiedniej ochrony radiologicznej. Wnętrza ścian są wyłożone specjalnymi płytami mineralno-akrylowymi, które nie chłoną wilgoci, są odporne na zmienne temperatury, są łatwe w czyszczeniu oraz odporne na rozwój bakterii i grzybów. Ich producentem jest najbardziej renomowany światowy koncern specjalizujący się w tego typu produktach dla szpitalnictwa.

W trakcie realizacji wielokrotnie nasza firma wcielała się w doradcę inwestora w kwestii tego, jak udoskonalić projekt budowlany, aby jeszcze lepiej służył on pacjentom. Budowę realizowaliśmy w czasie stopniowego ogłaszania na świecie pandemii, stąd mamy satysfakcję, iż dzięki dobremu zarządzaniu budową uniknęliśmy sytuacji, w której groziłoby opóźnienie dostawy na budowę chociażby bardzo ważnej centrali wentylacyjnej z Turcji - mówi Maurycy Bryła, prezes Moris Polska.

Powierzchnia całkowita nowego obiektu wyniosła 1356 mkw. przy powierzchni użytkowej 796 mkw. Nowa część Świętokrzyskiego Centrum Onkologii pozwoli obecnie na przyjmowanie o 1/5 pacjentów więcej, niż dotychczas.