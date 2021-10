Architektura z duszą: lokalne motywy w projektach komercyjnych

Architekci chętnie sięgają po lokalne motywy w projektach komercyjnych. Dzięki nim budują tożsamość marki, odwołują się do dziedzictwa miejsca, wprowadzają do swoich projektów storytelling. Lokalnym akcentem w projekcie może być mural nawiązujący do kultowego w mieście obiektu, ale też np. wkomponowane w aranżację przestrzeni kontenery portowe.

Foodport w CH Galaxy Szczecin

Remodeling istniejącego foodcourtu w CH Galaxy Szczecin przez studio MIXD swoim lokalnym charakterem oddaje klimat portowego miasta, gdzie niemal każdy miał lub ma wśród swoich bliskich marynarzy oraz stoczniowców. Już sama nazwa, Foodport, to oczywiście odniesienie do tradycji Szczecina jako miasta, gdzie życie toczy się wokół portu – punktu, gdzie zawijają statki z dalekich rejsów i gdzie w stoczniach buduje się kolejne.

Projektanci z MIXD postanowili odtworzyć wizualny klimat portu. Centralny dziedziniec liczącego ok. 2000 mkw. foodcourtu otacza ściana kontenerów pokrytych przez szczecińskich artystów graffiti. Kolejne restauracje i punkty gastronomiczne są niejako wbudowane w ten okrąg i swobodnie otwarte w stronę jego środka.

Tu znów znajdziemy pojedyncze kontenery, które podzielą przestrzeń, fragmenty różnych przemysłowych posadzek – jakby układanych i uzupełnianych przez lata, aż do momentu przeistoczenia się w istny patchwork płytek. W iście ulicznym, improwizowanym stylu pojawiło boisko do koszykówki i trybuny zbudowane z palet.

The Bridge Wrocław MGallery

The Bridge Wrocław MGallery to 5-gwiazdkowy hotel położony na Ostrowie Tumskim, w zabytkowej części Wrocławia. Za projekt hotelu odpowiada lokalna pracownia Forum Architekci, a za aranżację wnętrz – Medusa Group. Inwestorem jest firma Tacit Investment.

Obiekt zlokalizowany na Placu Katedralnym, dokładnie naprzeciwko neogotyckiego budynku seminarium, doskonale wpisuje się w klimat i architekturę otoczenia, stanowiąc most między przeszłością a współczesnością. W projekcie budynku pojawiły się liczne nawiązania do architektury występującej na obszarze Ostrowa Tumskiego – regularny rytm dwukondygnacyjnych pilastrów, wydatny gzyms, masywna bryła dachu. Ponadto architekci przełożyli rygorystyczną symetrię fasady seminarium na osiową kompozycję elewacji hotelu.

We wnętrzach znajdziemy wielkoformatowe grafiki w postaci rycin na ścianach, które odwołują się do dziedzictwa Wrocławia. Te oryginalne wizualizacje powstały we współpracy z Muzeum Narodowym we Wrocławiu i studiem projektowym Kolektyf. Charakterystycznym elementem dla The Bridge jest ściana wodna we foyer, nawiązująca do Odry i dawnego mostu, w miejscu którego znajduje się dzisiaj hotel. We wnętrzach nie brakuje też nawiązań do gotyku, na przykład w postaci baldachimów z woskowymi świecami w pokojach.

Przestrzeń wokół budynków Palio Office Park

Przygotowany przez Cavatina projekt wpisuje się w trend rewitalizacji poprzemysłowych przestrzeni miejskich, czerpiąc inspiracje z zastanego, lokalnego dziedzictwa. Nawiązująca do portowych tradycji, nowoczesna architektura Palio Office Park uzupełniona będzie bogatą infrastrukturą usługową i rekreacyjną, dzięki której mieszkańcy Gdańska odzyskają postoczniowe tereny do swojego użytku.