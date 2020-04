Architektura żyje w sieci

Koronawirus i życie w izolacji postawiły przed nami wyzwania, jakich dotąd nie znaliśmy. Ale czasy pandemii są też czasami, w których dużo się uczymy. I z większą uwagą śledzimy branżowe doniesienia z zagranicy. W ostatnim czasie zaintrygował mnie i ucieszył Virtual Design Festival. To pierwsze takie wydarzenia na świecie. I potrwa aż do końca czerwca br. - mówi Mirosław Nizio, szef pracowni Nizio Design International.

- Od ponad miesiąca pracujemy w trybie niemal 24-godzinnym. Kontaktujemy się z innymi prawie w ogóle się nie spotykając w cztery oczy. Czas pracy i czas wolny spędzamy inaczej niż przyzwyczailiśmy się przez ostatnie lata, a drogę z domowego biura do kanapy, na której się relaksujemy czasem przemierzamy w mniej niż kilka sekund. Gros naszego codziennego życia przeniosło się do sieci – wychodząc „z pracy” do „domu” zmieniamy w zasadzie tylko strony internetowe, które w danym momencie dnia odwiedzamy. I choć wyczekuję na moment kiedy zakończymy izolację, to jednocześnie cieszę się z wirtualnych odwiedzin w miejscach i na wydarzeniach, w których przed pandemią nie gościłem - mówi Mirosław Nizio, szef pracowni Nizio Design International.

Na co w szczególności warto zwrócić uwagę według Mirosława Nizio?

Virtual Design Festival | 15.04-30.06

Wydarzenie o niezwykle bogatym i rozbudowanym międzynarodowym programie, rozciągniętym na kilkanaście tygodni. Codziennie w ramach VDF odbywają się spotkania z teoretykami i praktykami designu oraz architektury. Można obejrzeć wywiady z twórcami i prezentacje ich projektów. VFD współpracuje też z festiwalami, architektonicznymi wydarzeniami oraz muzeami i galeriami z całego świata – od Londynu, przez Lizbonę, Berlin i Sztokholm, aż po Tokio – które na czas pandemii przeniosły swoją działalność do sieci.

Wirtualne zwiedzanie budynków Franka Lloyda Wrighta

Od 2 kwietnia w każdy czwartek można odwiedzać jeden z 13 ikonicznych budynków Wrighta. Co ciekawe, prezentacja wideo każdego budynku odbywa się za pośrednictwem kanałów społecznościowych innego. Dzięki takiemu działaniu organizatorzy dają szansę obserwatorom skupionym wokół social mediów jednego obiektu na odkrywanie innych buedynków, które Wright zaprojektował, poznawanie ich specyfiki.

The Design Museum w Londynie

W każdą niedzielę, dyrektor Design Museum Tim Marlow zaprasza do rozmowy ważne osobistości ze świata projektowania. Zagadnienia na jakich się skupia prowadzący i jego goście to zrównoważone projektowanie, moda, architektura, sztuka użytkowa i wnętrza.