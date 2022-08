Architekturę Łodzi rozświetlą kolorowe animacje

Już za miesiąc Light.Move.Festival. Po raz dwunasty zaprosi tłumy na wieczorne spacery po Łodzi w baśniowej scenografii.

Już za miesiąc w Łodzi odbędzie się dwunasta edycja Light.Move.Festival.

W mieście pojawią się świetliste dmuchawce nad głowami przechodniów, architektoniczne detale wydobyte za sprawą animacji, widowiskowe mappingi, oplatające roślinnością okazałe budynki.

Program ART tegorocznej edycji festiwalu, zatytułowanej „Przebudzenie” to blisko dwadzieścia jasnych punktów na nocnej mapie Łodzi.

Jak co roku, organizatorzy Light.Move.Festival. – Fundacja Lux Pro Monumentis – zaprosili do współpracy twórców, którzy po mistrzowsku budują atmosferę, wykorzystując sztukę światła do podkreślenia piękna miejskiej architektury.

Architektura bohaterem festiwalu

– To właśnie zachwyt nad łódzką architekturą – tą zabytkową, ale też tą nowoczesną – był inspiracją do stworzenia naszego festiwalu. Inspiracją, której jesteśmy wierni i którą chcemy dzielić się z łodzianami i z turystami, tłumnie przyjeżdzającymi, by podziwiać piękno Łodzi – dodaje Beata Konieczniak, dyrektor artystyczna festiwalu.

Dlatego na równi ze sztuką światła bohaterem tegorocznej edycji jest właśnie architektura. Imponujące budynki nie tylko staną się tłem dla mappingów, ale też – jak kamienica Szai Goldbluma, przy ul. Piotrkowskiej – za sprawą światła, zostaną pomalowane tak, by jak najpełniej zaprezentować urodę detalu architektonicznego.

– To wspaniale, że organizatorzy LMF zdecydowali się na rozwinięcie projektu o historyczne budynki Piotrkowskiej i chcą opowiadać ich fascynującą historię. Cieszy też, że na festiwalowej mapie znalazło się Nowe Centrum Łodzi i piękne łódzkie parki. Niewątpliwie, Light.Move.Festival. to najbardziej radosne i popularne pod względem frekwencji wydarzenie w Łodzi. Już nie możemy się doczekać, aż we wrześniu ponownie rozświetli Łódź” – mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Animację kamienic Teodora Steigerta (Piotrkowska 90) i Szai Goldbluma (Piotrkowska 99) przygotowuje krakowska artystka Olga Balowska, która wraz z Robertem Słowikiem odpowiadać będzie też za mapping na kościele przy Sienkiewicza 38. Sebastian Jachimowicz natomiast animacją ożywi kamienicę Hermana Konstadta przy ulicy Piotrkowskiej 53 bogactwem motywów graficznych, wzorów i struktur. Po sąsiedzku, przy Piotrkowskiej 76, Radu Ignat z Light Symphony zaprezentuje muzyczny mapping 2D/3D. Na fasadzie kamienicy zobaczyć będzie można klawiaturę fortepianu.

Projekcja EC1, fot. Łukasz Adamczewski

Elementy roślinne oplotą fasadę cerkwi św. Aleksandra Newskiego za sprawą mappingu, zatytułowanego „Breath” autorstwa Camille Gross i Leslie Epsztein. Z kolei między ulicą Tuwima a Traugutta, budynki na nowopowstałych ul. Szwaczek i Prządek przyozdobią się w kolorowe wzory i postacie dzięki analogowym projektorom używanym przez Fenyszoro Visual.

Z kolei Chema Siscar (MOMAP STUDIO) przygotowuje monumentalny mapping „Awakening of a garden” na sąsiadujących ze sobą kamienicach Schweikertów i Traugota Lehmana (Piotrkowska 147 i 149). Mapping architektoniczny, zmieni fasady w budynek secesyjny, na którym pojawią się organiczne ornamenty i elementy typowe dla okresu Art Nouveau.

Rozświetlone parki i skwery

Podobnie jak w poprzednich edycjach, oprócz kamienic, artyści rozświetlą przestrzeń parków i skwerów za pomocą instalacji. W koronach drzew Parku Sienkiewicza warto będzie wypatrywać statycznych i analogowych projekcji oraz iluminacji świetlnych przygotowanych przez Sebastiana Gottheita, który instalację zatytułowaną „A light among many” wzbogacił także o ciekawą warstwę muzyczną.

W parku znajdą się także instalacje przygotowane przez studentów i profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i Warszawie oraz niezależnych artystów, którzy zgłosili swoje projekty w ramach otwartego naboru. Ścieżką DEBIUT/EKSPERYMENT podążyć będzie można także w kierunku Parku Moniuszki oraz EC1. Fani sztuki baletowej powinni natomiast udać się w okolice Dworca Łódź Fabryczna, gdzie zostanie zaprezentowana wielkopowierzchniowa instalacja autorstwa Angello Bonello.

Spacerując ulicą Piotrkowską na odcinku Zamenhofa/Nawrot aż do Pałacu Gustawa Adolfa Kindermanna (Piotrkowska 151), warto będzie unieść głowę by podziwiać instalację „Light a wish” OGE Design Group. Patrząc w niebo można będzie dostrzec świetliste kwiaty dmuchawców.

Już od dwunastu lat festiwal ożywia i budzi do życia miejskie przestrzenie, zamieniając je w otwarte, zjawiskowe galerie sztuki. Tegoroczna edycja odbędzie się w weekend 23-25 września i tradycyjnie zaczaruje miejskie ulice, parki i place. Oprócz segmentu ART na program wydarzenia złożą się także LMF MUSIC – koncerty w świetlnej oprawie, których program ma zostać ogłoszony wkrótce oraz LMF EDU – spotkania z mówcami i specjalistami.