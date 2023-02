Archiwum Państwowe w Łodzi z nową siedzibą. Kiedy ruszy realizacja?

O tej łódzkiej inwestycji mów się już od trzech lat. Nowa siedziba Archiwum Państwowego w Łodzi ma powstać przy pl. Dąbrowskiego. W końcu projekt zmierza ku realizacji, bo przystąpiono do wyboru partnera. Pięć firm walczy o kontrakt.

Nowe Archiwum Państwowe w Łodzi ma powstać w sąsiedztwie Teatru Wielkiego, przy pl. Dąbrowskiego 19.

Inwestycja powstanie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Planowane zawarcie umowy o PPP przewidywane jest na 2024 r.

Realizacja inwestycji nastąpi do 2027 r.

Archiwa Państwowe planują budowę, przebudowę lub rozbudowę jednocześnie aż pięciu archiwów w Polsce: w Koszalinie, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu, Szczecinie oraz Łodzi. Projekt ma zostać zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a wyłoniony partner ma nie tylko zaprojektować i wykonać prace budowlane, ale też sfinansować inwestycje, a po ich wykonaniu utrzymać nową infrastrukturę przez 25 lat w zamian za opłaty użytkowe - donosi oficjalny portal miejski Łodzi.

Pięć firm walczy o kontrakt

Postępowanie przetargowe, mające wyłonić partnera tego dużego przedsięwzięcia, otwarto na początku 2022 r. Dokonano wyboru pięciu firm, które w drodze dialogu konkurencyjnego, mającego ruszyć w lutym 2023 r., będą się starać o pozyskanie kontraktu. Są to: Hochtief PPP Inwestycje Polskie 2, Budimex H, Warbud PPP 8, Mirbud oraz Project Development 4.

Jak informują Archiwa Państwowe, planowane zawarcie umowy o PPP przewidywane jest na 2024 r., a realizacja inwestycji – do 2027 r. Pomyślne zakończenie projektu jest jednak uzależnione od uchwalenia Wieloletniego Programu Rządowego „Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prawnego”, mającego zapewnić środki finansowe na realizację przedsięwzięcia.

Obok Teatru Wielkiego w Łodzi

Nowe Archiwum Państwowe w Łodzi ma powstać w sąsiedztwie Teatru Wielkiego, przy pl. Dąbrowskiego 19. To działka, którą na mocy umowy z 2019 r. miasto Łódź wymieniło na dwie posesje należące do AP: starą siedzibę magistratu przy pl. Wolności 1 i placówkę przy al. Piłsudskiego 33. Początkowo zapowiadano, że nowe łódzkie Archiwum Państwowe stanie do 2024 r. Z obecnych informacji wynika, że termin ten ulegnie przesunięciu o 3 lata. Na razie można cieszyć oczy jedynie wstępnym projektem tego obiektu.