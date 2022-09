Aries z luksusową inwestycją nad samym jeziorem. Penthouse'y, prywatna marina i restauracja na wodzie

Pod szyldem marki Aries powstaną na Mazurach widokowe apartamenty inwestycyjne. Za projekt inwestycji w Mierki tuż koło Olsztynka odpowiada pracownia Wężyk Architekci, a wystrój wnętrz opracowała pracowania Paweł Stec Architekt.

Lago Park Apartments by Aries powstają zaledwie 12 metrów od brzegu Jeziora Pluszne w miejscowości Mierki tuż koło Olsztynka.

Projekt zakłada budowę dwóch, trzypiętrowych, kameralnych apartamentowców.

Bezpośredni i unikatowy widok na jezioro z każdego apartamentu oraz dostęp do bogatej infrastruktury zaplecza hotelowego stanowią największe atuty nowego projektu powstającego pod szyldem marki Aries.

Pięć gwiazdek nad jeziorem

Projekt zakłada budowę dwóch, trzypiętrowych, kameralnych apartamentowców usytułowanych nad samym jeziorem w otoczeniu strefy ciszy i obszaru Natura 2000. W ramach inwestycji powstanie 77 apartamentów, które zostaną wykończone w standardzie pięciu gwiazdek. W planach są również penthouse'y na najwyższych piętrach, prywatna marina dla żaglówek, czy urokliwa restauracja na wodzie.

Wnętrza apartamentów inspirowane są kolorystyką natury i wody. W stylowych apartamentach dominują stonowane beże, eleganckie granaty i szlachetne błękity.

Za projekt inwestycji odpowiada pracownia Wężyk Architekci, a wystrój wnętrz opracowała pracowania Paweł Stec Architekt, fot. mat. inwestora

Właściciele lokali będą mogli korzystać z całorocznego, krytego basenu, siłowni czy strefy SPA. W ramach kompleksu zaprojektowano m.in. zewnętrzne jacuzzi, restaurację a’La Carte, wypożyczalnię sprzętu wodnego czy place zabaw dla dzieci.

Jezioro Pluszne nad brzegiem, którego powstaje inwestycja objęte jest strefą ciszy. Okolica to prawdziwy raj dla amatorów pływania, kajakarstwa, rowerów wodnych, żagli czy sup-ów. Idea jaka przyświecała powstaniu Lago Park Apartments to przygotowanie oferty zarówno do osób szukających komfortowego wypoczynku w najwyższym standardzie jak i zagwarantowanie szeregu atrakcji dla miłośników aktywności sportowych i rekreacyjnych jakie gwarantuje pobliskie jezioro czy hektary przepięknych lasów otaczające inwestycję.

Przewidziana w projekcie bogata infrastruktura zaplecza hotelowego powstaje z myślą o całorocznym obłożeniu apartamentów. Z doświadczenia wiemy, że to właśnie łatwy i bezpośredni dostęp do szerokiego wachlarza atrakcji zaplecza hotelowego stanowi czynnik przewagi nad konkurencyjnymi projektami condo, które realizowane są obecnie nad polskimi jeziorami - wyjaśnia Agnieszka Urbańska - Pucek, członek zarządu i dyrektor ds. rozwoju grupy Platan.

Apartamenty condo, których budowa ma zakończyć się w I kwartale 2024 roku oferowane są inwestorom w dwóch wariantach: na potrzeby własne jako tzw. drugi dom oraz w modelu 30 proc.-70 proc., w których właściciel czerpie 70 proc. przychodów generowanych przez jego apartament.