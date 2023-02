Art Invest wychodzi z sopockiego budynku. Powstanie tam międzypokoleniowe centrum kultury

Pracownie, sale koncertowe, przestrzenie dla organizacji społecznych - w sopockim budynki przy al. Mamuszki ma powstać międzypokoleniowe centrum kultury. Do tej pory obiekt zajmował inwestor Art Invest, który przeznaczył budynek pod funkcję hotelową.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 24.01.2023 budynek przy al. Mamuszki 14 wrócił do Gminy Miasta Sopotu.

Po 4 latach batalii prawnej, sąd nakazał spółce Art Invest opuszczenie i opróżnienie nieruchomości.

W budynku przy al. Mamuszki w Sopocie ma powstać międzypokoleniowe centrum kultury. - MDK, Teatr Atelier, Uniwersytet Trzeciego Wieku pękają w szwach. Potrzebujemy pracowni, sal koncertowych, miejsca dla organizacji społecznych. To, co bardzo ważne, to likwidujemy niezgodną z planem miejscowym funkcję hotelową - mówiła na konferencji prasowej Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu.

- Przez 4 lata, sądy odrzuciły wszelkie roszczenia Art Invest, która wykorzystywała nieruchomość niezgodnie z przeznaczeniem i zapisami umowy – dodała Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. - Nieruchomość jest w bardzo złym stanie technicznym, zagrażającym bezpieczeństwu przebywających tam osób, Wiele samowoli budowlanej i brak obowiązkowych przeglądów technicznych. Brak ogrzewania i innych mediów spowodowały dodatkowe uszkodzenia.

Obecnie trwa zlecona przez miasto ekspertyza techniczna. Nadal nierozstrzygnięta pozostaje kwestia zaległości spółki wobec miasta. W toku jest już jedna sprawa o zapłatę. Przez blisko dwa lata miasto nie otrzymało żadnych pieniędzy od spółki Art Invest. To kwota ponad 400 tys. zł.