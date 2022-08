Artefakty na placu budowy Starego Rynku w Łodzi

Trwają prace na Starym Rynku w Łodzi. Czeka go gruntowny remont, ale zanim przejdzie znaczną metamorfozę, jest miejscem pracy archeologów. Dotąd udało się odkopać już ponad tysiąc przedmiotów.

Ponad połowę odkryć stanowią przedmioty związane z handlem: plomby ołowiane, będące znakiem towarowym przytwierdzanym do konkretnego produktu. Wśród znalezisk odnajdziemy plomby kolejowe, pocztowe, podatkowe, firmowe, urzędowe i celne, młyńskie, wojskowe i inne. – Nie brakuje przedmiotów będących śladem po różnego rodzaju wydarzeniach o charakterze militarnym. To pociski ołowiane do ręcznej broni palnej, półprodukty ołowiane, pociski i łuski do współczesnych karabinów. Wśród przedmiotów związanych z wyposażeniem domów i rzemiosłem odnaleziono m.in. narzędzia codziennego użytku (fragmenty noży, sztućców). Ponadto udało się zidentyfikować przedmioty ceramiczne i szklane, które dominowały w inwentarzu domowym. Są również ozdoby ciała i stroju, takie jak obrączki, wisiorki, aplikacje i guziki – mówi prof. Janusz Pietrzak, Uniwersytet Łódzki.

Znaleziska są dowodem, że Stary Rynek w Łodzi był miejscem, gdzie spotykali się i handlowali przedstawiciele różnych kultur z wielu grup społecznych.

Jak zabezpieczane są zabytki?

Od 2021 roku w trakcie trwania archeologicznych prac badawczych w Pracowni Datowania i Konserwacji Zabytków Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego trwają prace przy zabezpieczeniu zabytków przed dalszą destrukcją i nadaniu im formy ekspozycyjnej. Stosowane są metody chemiczne i mechaniczne (w tym przy użyciu mikropiaskarki czy myjki ultradźwiękowej) służące oczyszczeniu ze szkodliwej korozji. Po oczyszczeniu, kąpieli w inhibitorach korozji, osuszeniu, nakładane są odpowiednie powłoki zabezpieczające, tak aby zabytki mogły być eksponowane.

Jak zmieni się Stary Rynek?

Zostanie wymieniona cała nawierzchnia i zlikwidowane stopnie. W centralnej części rynku, na poziomie posadzki, pojawią się dwie podświetlone fontanny. Po wschodniej i zachodniej stronie zostaną zaaranżowane zadaszone miejsca do handlu, a w pobliżu parku przewidziane jest miejsce na pawilon handlowy. Od strony ul. Nowomiejskiej dosadzone zostaną drzewa – jesiony pensylwańskie i klony. Będzie tu można odpocząć na jednej z kilkunastu ławek albo na drewnianych siedziskach zamontowanych na skrajach kwater otaczających drzewa. Stary Rynek po generalnym remoncie zobaczymy pod koniec 2023 roku.