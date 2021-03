Artyści przemienią miasto w galerię sztuki świetlnej

Ponad 60 znanych światowych artystów z takich krajów jak Argentyna, Chiny, Francja, Niemcy, Polska, Włochy, Japonia, Holandia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, zaprezentuje swoje dzieła sztuki świetlnej na tegorocznej edycji festiwalu Noor Riyadh.

REKLAMA

Noor Riyadh, jeden z najbardziej ekscytujących festiwali światła i sztuki na świecie, to najwyższej jakości dzieła świetlne, rozproszone na największym jak dotąd obszarze miejskim. Po raz pierwszy nocne niebo stolicy Arabii Saudyjskiej rozświetlą spektakularne instalacje, które będzie można podziwiać do 3 kwietnia.

Ponad 60 znanych światowych artystów z takich krajów jak Argentyna, Chiny, Francja, Niemcy, Polska, Włochy, Japonia, Holandia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, w tym 23 czołowych artystów saudyjskich, zostało wybranych do zaprezentowania przyciągających uwagę dzieł sztuki świetlnej, a tematem tegorocznej edycji festiwalu jest „Pod jednym niebem”. Wśród zaproszonych artystów znajduje się jedna Polka – Karolina Halatek, artystka wykorzystująca światło jako centralne medium w swojej pracy, tworząc doświadczalne przestrzenie site-specific, które łączą w sobie elementy wizualne, architektoniczne i rzeźbiarskie.

Przeczytaj także >> Sztuka gorącym trendem w budownictwie



Miasto jako galeria sztuki bez ścian

Noor Riyadh to część większego programu Riyadh Art, w ramach którego zainwestowano w ponad 1000 prezentowanych publicznie dzieł sztuki, aby zamienić miasto w swoistą galerię bez ścian. Będąc jednym z czterech mega-projektów prowadzonych w Rijadzie, został zainaugurowany przez Kustosza Dwóch Świętych Meczetów, króla Salmana ibn Abd al-Aziz Al Su’uda, a jego inicjatorem jest Jego Królewska Wysokość Książę Mohammed bin Salman.

- Ten wspaniały festiwal jest metaforą przemiany Rijadu. Jest odzwierciedleniem naszych ambicji, aby do 2030 roku stać się jednym z najbardziej konkurencyjnych i przyjaznych mieszkańcom miast na świecie - mówi Hosam al-Qurashi, doradca ds. marki i marketingu przy Królewskiej Komisji Miasta Rijad.

- Wierzymy, że ta inicjatywa wzbogaci życia obywateli, mieszkańców i gości odwiedzających miasto, skupiając wokół siebie globalną społeczność zachęcającą do twórczej ekspresji i tworzącą inkluzywną kulturę. Riyadh Art pozytywnie wpłynie także na rozwój gospodarczy miasta, jako miejsca lokalizacji nowych inwestycji i rozkwitu nowej gospodarki kreatywnej. Korzystnie wpłynie także na rozwój Rijadu jako pięknego, tętniącego życiem i kosmopolitycznego miasta, otwartego dla każdego - dodaje.

33 instalacje miejskie

Festiwal Noor Riyadh to 33 miejskie instalacje obejmujące wszystkie formy sztuki świetlnej, między innymi rzeźby, projekcje, pokazy interaktywne, dzieła kinetyczne i immersyjne, rozproszone po całym mieście, aby przyciągać uwagę mieszkańców i gości oraz zapewnić im rozrywkę. Poza miejskimi instalacjami, wystawa zatytułowania „Light Upon Light: Light Art since the 1960s” to największa retrospektywna wystawa prac świetlnych 30 artystów.