Assa Abloy z nowymi przestrzeniami biurowymi w Eximius Park. Za aranżacją stoi Grupa 68

Krakowska siedziba Assa Abloy w zabierzowskim Eximius Parku właśnie znacznie powiększyła swoje zapotrzebowanie na wynajmowaną powierzchnię. Firma efektywnie wykorzystała okres lockdownu na realizację kompleksowego projektu aranżacji autorstwa Grupy 68.

Nowe piętro zaprojektowane w całości pod potrzeby Assa Abloy jest już gotowe do użytku, w pełni umeblowane i przemyślane w taki sposób, by nie tylko skutecznie odpowiedzieć na potrzeby tej znanej marki, ale też odzwierciedlić wyzwania dla pracowników i pracodawców, które może przynieść przyszłość. O nowinkach i unikatowych atutach lokalizacji, opowiada Gabriel Jatczak, z krakowskiego oddziału Assa Abloy:

Praca zdalna – nie wszystko złoto…

Zalet pracy zdalnej nie trzeba dziś nikomu tłumaczyć. Wygoda, elastyczność, planowanie „na własnych warunkach”, w skrojonej na miarę indywidualnych potrzeb przestrzeni i minimalizacja kosztów dla środowiska (codzienne dojazdy).

O ile jednak nie jesteś typowym introwertykiem, stroniącym od gwaru ludzkich rozmów, uśmiechów i różnych form integracji, są spore szanse, że tzw. home office już po pierwszym miesiącu mógł zacząć cię mocno uwierać: bo są inne rzeczy do zrobienia, bo wokół rozmaite rozpraszacze i pokusy, bo ciężko w domu narzucić sobie odpowiednią dyscyplinę, bo zbyt wiele niewiadomych obniża komfort psychiczny funkcjonowania na co dzień, itp. itd.

Psychologia zmian

W pierwszych miesiącach home office, w głosach pracodawców powtarzało się przekonanie, że wydajność pracowników pracujących z domu jest imponująco wysoka, a nawet wyższa niż w warunkach pracy w biurze. I super, jeśli jest tak faktycznie, niemniej z pewnością warto uwzględnić kilka czynników, które mogą zaburzać długofalową wiarygodność tego rodzaju pospiesznych wniosków. Najważniejszy z nich sprowadza się do takich pojęć jak niepewność, a nawet lęk o stabilność zatrudnienia.

Nie trzeba być strategiem biznesu, ani znawcą uwarunkowań gospodarczych, by wiedzieć, że marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec (aż do dziś) to okres, w którym pracownicy dużych firm mieli realne podstawy, by zakładać, że pracodawcy mogą chcieć w pewnym momencie pomyśleć o „konieczności redukcji kosztów”. Jeśli takowa miałaby miejsce, kryterium wydajności poszczególnych pracowników z pewnością nie byłoby ostatnim na liście decydujących czynników. Poszukiwanie nowego pracodawcy w dzisiejszych warunkach z pewnością do łatwych nie należy, a sam proces trwa miesiącami, co oprócz braku stabilności finansowej, oznacza wiele miesięcy stresu i niepewności.

Eximius Park stawia na work-life balance

Położony nieopodal krakowskiego lotniska Eximius Park ma wszystko to co oferują dziś nowoczesne przestrzenie biurowe, jednak dodatkowo dysponuje też absolutnie unikatowymi atutami, które zarówno z punku widzenia pracodawców jak i pracowników nabrały ogromnego znaczenia w ostatnich miesiącach.