Atrakcja turystyczna Łodzi przechodzi remont

Pasaż Róży, jedna z największych atrakcji turystycznych Łodzi będzie większa i atrakcyjniejsza, podaje Uml.lodz.pl.

– Właśnie trwa układanie granitowej nawierzchni i zagospodarowanie terenu. Rozbudowany pasaż będzie tym, na co czekają łodzianie - zieloną enklawą. Posadzimy 14 dużych drzew oraz krzewy róż. Powstanie przestrzeń przyjazna dla mieszkańców m.in. dzięki pergolom, które zostaną obsadzone pnączami dającymi cień. Całość będzie nawiązywała do tak dobrze przyjętych przez łodzian woonerfów. Oprócz wielu ławek, zamontujemy też stojaki rowerowe – relacjonuje Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Rosnące na tym terenie drzewa zostaną zabezpieczone kratami, a część z nich będzie podświetlona. Altany i pergole zostaną obsadzone pnączami, które będą dawały cień. Z kolei przy budynkach sąsiadujących z pasażem powstaną trzy „zielone ściany” obsadzone bluszczem. Zieleń będzie utrzymywana w dobrym stanie dzięki automatycznemu systemowi nawadniającemu. Dodatkowo, chodniki będą projektowane w sposób umożliwiający odpływ wody w kierunku sąsiadujących terenów zieleni.

Nawierzchnia pasażu ma być wykonana z granitu podobnego to tego, ułożonego na deptakowej części ul. Piotrkowskiej. Pasaż będzie jednoprzestrzenny – schody między Piotrkowską a Zachodnią zostaną zniwelowane. Mieszkańcy i turyści będą mieli do dyspozycji 33 ławki, 10 koszy na śmieci, 8 stojaków rowerowych i 3 podświetlane gabloty „citylight” informujące o wydarzeniach w mieście.

Bliskie sąsiedztwo Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych ma sprzyjać organizowaniu w pasażu cyklicznych wydarzeń kulturalnych. Meble miejskie, takie jak ławki i stojaki rowerowe, mają zachęcać do spędzania tu czasu wolnego. Pasaż będzie dobrze doświetlony i zamontowany zostanie monitoring miejski.

W ramach rozbudowy pasażu powstanie skrót łączący podwórzec z placem Wolności. Co ważne, w pasażu będzie ustanowiona strefa zamieszkania, dzięki czemu piesi będą mieli pierwszeństwo przed samochodami. Przez pasaż dopuszczony będzie dojazd samochodów dla mieszkańców posesji przy ul. Piotrkowskiej 3, placu Wolności 2 i ul. Zachodniej 54.

Powierzchnia rozbudowanego pasażu Róży wyniesie ok. 3100 m kw., z czego zieleń zajmie ok. 700 m kw. Wartość inwestycji to 5,95 mln zł.

Zakończenie prac zaplanowane jest na wiosnę 2021 r.