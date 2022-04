Atrium Biała stała się domem dla pszczół

Na dachu galerii Atrium Biała powstała pasieka składająca się z 4 uli. Białostockie centrum handlowe znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie natury, zielonych terenów oraz stawów tworząc idealny dom dla tych niezwykle pożytecznych owadów.

Pszczoły będące niezbędnym ogniwem przyrody nie mają łatwo, zwłaszcza w mieście. Ich populacja maleje z roku na rok, powodując zachwianie ekosystemu. W naszym klimacie większość gatunków roślin kwitnących jest uzależnionych od zapylania przez owady. Ich brak znacząco wpłynąłby na produkcję żywności. Dlatego powstawanie pasiek prowadzonych przez doświadczonych pszczelarzy w okolicach lub na dachach miejskich budynków jest jednym ze sposobów na wsparcie funkcjonowania pszczół w dużych aglomeracjach. Do tej inicjatywy dołączyło także Atrium Biała znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie miododajnych krzewów i roślin.

– Kwiecień, początek wiosny to moment, w którym przyroda zaczyna rozkwitać i budzić się do życia. Jest to także czas kiedy pszczoły zaczynają odkładać miód, dlatego jest to najlepszy moment na uruchomienie pasieki. Inicjatywa powstania uli na dachu Atrium Biała wpisuje się w naszą misję dbania o środowisko naturalne – mówi Justyna Doroszkiewicz, dyrektor Atrium Biała, i dodaje – Jednocześnie jest to kontynuacja prowadzonych przez Atrium Biała proekologicznych działań. Dodatkowo w najbliższym czasie planujemy szereg inicjatyw edukujących mieszkańców Białegostoku na tematy proekologiczne oraz zachęcających ich do troski o środowisko.

Ule na dachu Atrium Biała powstały 15 kwietnia br. Znajdą tam schronienie rodziny pszczół miodnych, a lokalny ekosystem dostarczy owadom zapylającym wystarczającą ilość pożywienia od wiosny do późnej jesieni. Opiekę nad pasieką będzie sprawować doświadczony pszczelarz.