Automatyczny parking w Katowicach dostępny dla mieszkańców. Na razie za darmo

W Katowicach powstał pierwszy w Polsce publiczny parking automatyczny. Od 13 do 30 listopada będzie można korzystać z niego za darmo.

Pierwszy publiczny automatyczny parking w Polsce zlokalizowany przy ul. Tylnej Mariackiej w Katowicach zostaje oddany do użytku mieszkańców.

Od przyszłego tygodnia do końca listopada będzie można z niego korzystać bezpłatnie.

Użytkownicy będą mogli przetestować działanie systemu i towarzyszące korzystaniu z parkingu procedury.

Od 13 do 30 listopada z automatycznego parkingu zlokalizowanego przy ul. Tylnej Mariackiej będzie można korzystać za darmo, informują Katowice.eu. Ma to dać szansę mieszkańcom i przyjezdnym do zapoznania się i przetestowania systemu.

Parking automatyczny przy ulicy Tylnej Mariackiej to pierwsza tego typu inwestycja publiczna w Polsce. Na powierzchni, gdzie zmieściłoby się nieco ponad 40 standardowych miejsc parkingowych, dzięki inwestycji będzie można pozostawić 240 pojazdów.

- Parking automatyczny przy ulicy Tylnej Mariackiej to pierwsza tego typu inwestycja publiczna w Polsce. Wiemy, że cieszy się on dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców Katowic, jak i ościennych miast. By pozwolić mieszkańcom na zapoznanie się z tą technologią do końca listopada z tego parkingu będzie można korzystać bezpłatnie – mówi cytowany przez Katowice.eu, Bogumił Sobula, pierwszy wiceprezydent Katowic.

W trakcie parkowania korzystający z parkingu nie będą ponosić opłat, ale będą przechodzić całą procedurę, jaka będzie obowiązywać użytkowników automatycznego parkingu – pobrać należy tak zwany bilet zerowy. Korzystanie z maszyn jest intuicyjne – można je porównać do korzystania z myjni automatycznej, gdzie urządzenia sygnalizują poprawne umieszczenie pojazdu. W parkowaniu pomagają czujniki optyczne, radarowe i sygnalizacja ostrzegawcza, które ułatwiają prawidłowe zaparkowanie samochodu na platformie transportowej.

Już wcześniej maszyny testowane były m.in. przez właścicieli lokali usługowych i hoteli zlokalizowanych przy ul. Mariackiej. Testy odbyły się w drugiej połowie sierpnia.

Pobieranie opłat rozpocznie się 1 grudnia.