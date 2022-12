Aż 27 prywatnych kamienic w Łodzi wyremontowano w tym roku dzięki dotacjom

6 milionów złotych – to rekordowa kwota przeznaczona na dotacje w Specjalnej Strefie Rewitalizacji w Łodzi w tym roku. Dzięki wsparciu miasta nowe oblicze zyskało 27 prywatnych kamienic.

Miejski program dotacji do remontów budynków w Specjalnej Strefie Rewitalizacji kierowany jest do prywatnych właścicieli oraz do wspólnot mieszkańców. Celem jest poprawa stanu technicznego i przywrócenie najwyższej estetyki budynkom. Miejskie dofinansowanie dotyczy najczęściej remontów elewacji, fasad czy balkonów tych części budynku, które są widoczne i dostępne dla ogółu mieszkańców.

Rekordowa dotacja na rewitalizację Łodzi

W 2022 roku miasto przekazało na rewitalizację rekordową sumę – 6 milionów złotych.

– To najwyższa kwota w historii programu. W poprzednich latach kwoty te wahały się od 1,7 mln zł do 2,7 mln zł. W 2022 roku odświeżymy 27 obiektów. W ubiegłorocznych edycjach realizowaliśmy 10-14 remontów – podkreśla Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi.

Piotrkowska 59, 1 Maja 11, Piramowicza 2, Narutowicza 42, Próchnika 9, Nawrot 2 A, Lipowa 5 i Piotrkowska 125 – to tylko kilka adresów, które w tym roku zaskoczą łodzian. Z 27 obiektów już 16 udało się zrealizować. Pozostałe są w końcowych fazach prac budowlanych przed ostatecznymi odbiorami.