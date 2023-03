Aż 50 mln zł kosztował remont Politechnikę Wrocławską. Dzieło Maxa Berga odzyskało blask

Zakończył się generalny remont historycznego kompleksu dawnego szpitala przy ul. Hoene-Wrońskiego we Wrocławiu. W budynkach siedzibę ma Wydział Matematyki, a od października znajdzie się tam również powstający Wydział Medyczny Politechniki Wrocławskiej.

Kompleks składający się z dwóch budynków i łącznika zaprojektował słynny niemiecki architekt Max Berg, autor m.in. projektu Hali Stulecia.

Szpital przy ówczesnej Schulgasse był jedną z jego pierwszych realizacji we Wrocławiu. Najpierw - w latach 1910-11 - wybudowano gmach główny, a w drugim etapie mniejszy obiekt, znajdujący się dalej od ulicy oraz łącznik pomiędzy nimi. Pierwotnie w kompleksie znajdowała się siedziba Miejskiego Szpitala Dziecięcego, a po II wojnie światowej działały tam m.in. kliniki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W 2015 r. obiekty kupiła nasza uczelnia, a teraz po remoncie “wprowadzili się” tam studenci i naukowcy.

– Dziś większy gmach przekazuję Wydziałowi Matematyki, a wkrótce jego mniejszego sąsiada przekażę Wydziałowi Medycznemu. Matematyka jest na PWr od dawna i już w tym budynku zostanie, a na medyków musimy jeszcze trochę zaczekać i ufam, że jeszcze sam ich stąd wyprowadzę w inne miejsce – mówił prof. Arkadiusz Wójs, rektor uczelni. – Pierwotnie w tym mniejszym budynku planowaliśmy umieścić organizacje studenckie, ale gwarantuję, że studenci na tej przejściowej zmianie planów nie stracą – dodał.

Prof. Arkadiusz Wójs zwrócił uwagę, że nowe budynki są jednymi z najpiękniejszych i najcenniejszych w całym kampusie Politechniki Wrocławskiej, a ich związek z uczelnią rozciąga się na kadencje aż trzech rektorów – prof. Tadeusza Więckowskiego, który zdecydował o ich zakupie, prof. Cezarego Madryasa, który rozpoczął remont i jego samego, który ten remont dokończył.

W 2015 r. po przeniesieniu klinik na ul. Chałubińskiego Uniwersytet Medyczny wystawił gmach na sprzedaż. W tym samym roku kupiła go Politechnika Wrocławska. Oba budynki wymagały kapitalnego remontu, a przetarg na przebudowę rozstrzygnięto we wrześniu 2019 r. Inwestycja zakładała m.in. remont elewacji, wymianę dachu oraz częściową termomodernizację.

Decyzja o zakupie nie była łatwa, ale od razu było widać, że stanowi on wspaniałe uzupełnienie naszego kampusu. Zakochałem się w nim, gdy tylko do niego wszedłem, choć wyglądał wtedy strasznie. Największe wrażenie robiły secesyjne wykończenia. To było coś wspaniałego i nie miałem wątpliwości, że gmach powinien stać się częścią PWr – mówił prof. Tadeusz Więckowski, rektor uczelni w latach 2008-2016.