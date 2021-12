Aż 5 mln zł na na remonty łódzkich zabytków w rękach prywatnych

Łódź zwiększyła z 3 do 5 mln zł pulę środków przeznaczonych na dotacje do remontów zabytków pozostających w rękach prywatnych. W przyszłym roku dzięki tym pieniądzom poprawi się stan blisko 40 obiektów wpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków z obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

– Efekty będą dobrze widoczne, bo miasto dotuje głównie remonty elewacji frontowych, prześwitów bramowych, dopłaca do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, a więc elementów widocznych z zewnątrz, mających wpływ na estetykę miasta. Ta spuścizna, jaką pozostawili po sobie łódzcy fabrykanci, jest również ważnym elementem oceny miasta dla potencjalnych inwestorów, którzy myślą o relokacji do Łodzi swoich biznesów – mówi Adam Brzostowski, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi.

Dofinansowanie od miasta może wynosić nawet 50% kosztów wykonanych prac. Właściciele pozostałych budynków mają szansę uzyskać dofinansowanie w wysokości 30% całkowitego kosztu prac.

Dofinansowanie dla budynków objętych rejestrem i ewidencją zabytków oraz położonych na obszarach urbanistycznych wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków może wynosić maksymalnie 50%. W tym roku termin składania wniosków o te dotacje już minął. Nabór na rok 2023 rozpocznie się wiosną przyszłego roku.

Dotacje na realizację prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych w nieruchomościach usytuowanych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji udzielane są od 2018 r. Na ten cel przeznaczono z budżetu miasta: w 2018 r. – 2 mln zł, w 2019 r. – 1 mln 710 tys. zł, w 2020 r. – 2 mln zł, a w roku bieżącym – blisko 2,8 mln zł dla 12 wnioskodawców.