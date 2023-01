Aż 77 chętnych na zaprojektowanie stadionu Szyca w Poznaniu

Aż 77 uczestników zgłosiło się do konkursu na opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania byłego stadionu im. Edmunda Szyca w Poznaniu. Zwycięzcę poznamy najprawdopodobniej w maju 2023 roku.

Stadion Szyca powstał z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej pod koniec lat 20. ubiegłego wieku.

Obecnie obiekt jest zdegradowany, a jego otoczenie zostało zagarnięte przez przyrodę.

Poszukując odpowiedzi, jak pogodzić potrzeby mieszkańców z istniejącą tam zielenią, Poznań ogłosił w październiku dwuetapowy konkurs.

Obszar konkursu obejmuje kwartał ograniczony ulicami: Królowej Jadwigi, Droga Dębińska, o. M. Żelazka i Dolna Wilda. To tereny dawnego stadionu Szyca, byłego targowiska Bema, a także tereny należące do POSiR, Warty Poznań oraz Akademii Wychowania Fizycznego.

Architekci i urbaniści wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie mogli składać do początku grudnia. Aż 77 uczestników - w tym z zagranicy - chcę wskazać, jak wykorzystać drzemiący w tym miejscu potencjał. Duże zainteresowanie daje szansę na zaprojektowanie ciekawej przestrzeni dla mieszkańców w obecnie niewykorzystywanym obszarze, sąsiadującym z centrum miasta.

Teraz uczestnicy przygotują opracowania studialne, a w dalszej kolejności prace konkursowe. Zwycięzcę poznamy najprawdopodobniej w maju 2023 r.

Pula nagród to 190 tys. zł. Każdy uczestnik zakwalifikowany do drugiego etapu ma zagwarantowaną nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Na zwycięzcę zaś czeka 100 tys. zł. Przewidziano również drugą i trzecią nagrodę, odpowiednio w wysokości 25 tys. zł i 15 tys. zł.

W sądzie konkursowym zasiadają architekci krajobrazu, architekci, urbaniści, Miejski Konserwator Zabytków oraz Rektor AWF. Aby zapewnić głos mieszkańców w pracy nad przyszłością stadionu, do składu jury zostali zaproszeni przedstawiciele Rady Miasta Poznania oraz Rady Osiedla Wilda. Sądowi konkursowemu przewodzi ekspertka o międzynarodowej renomie, architektka Izabela Małachowska-Coqui.

Historia stadionu

Stadion im. E. Szyca to obiekt historyczny. Powstał w 1929 r. z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej (PeWuKi). Trenować na nim mieli piłkarze klubu Warta Poznań. Ze względu na wady konstrukcyjne stadion nie mógł być jednak użytkowany. Zmieniło się to po przebudowie, w latach 50. Po 1989 roku nazwę stadionu przemianowano - z im. 22 lipca na im. Edmunda Szyca - jednego z założycieli klubu Warta Poznań. Przemiany ustrojowe sprawiły jednak, że KS Warta utracił jednego z głównych sponsorów - HCP, który przez wiele lat utrzymywał obiekt. Problemy finansowe sprawiły, że stadion popadł w ruinę. Warta Poznań otrzymała prawo wieczystego użytkowania obiektu, ale postanowiła je zbyć. Kolejne zmiany użytkowników wieczystych spowodowały dalszą degradację obiektu.

Szeroko dyskutowana kwestia rozwiązania prawa użytkowania wieczystego okazała się niemożliwa do realizacji. Dlatego też miasto podjęło negocjacje zmierzające do nabycia tego terenu. Były one bardzo trudne, ze względu na rozdźwięk w oczekiwaniach stron. Przełom w negocjacjach nastąpił w marcu 2018 r., gdy do rozmów włączył się prezydent Jacek Jaśkowiak. W rezultacie zawarta została umowa sprzedaży terenu, o powierzchni ok. 6,5 ha, za łączną kwotę 10 milionów złotych.