Aż 79 projektów w ramach Tyskiego Budżetu Obywatelskiego. Powstanie m.in. ogród badawczo-edukacyjny

Znane są już wyniki głosowania w tegorocznej edycji Tyskiego Budżetu Obywatelskiego. Spośród 165 propozycji poddanych pod głosowanie mieszkańcy wybrali 79, które zostaną zrealizowane w 2021 roku. W sumie oddano 19 501 głosów, zdecydowana większość głosowała elektronicznie.

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego złożono 225 projektów. Po weryfikacji i analizie pod głosowanie trafiło 165 propozycji mieszkańców (rejonowych 122, ogólnomiejskich 43). Do realizacji trafi 79 ( w tym 5 ogólnomiejskich).

- W ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego powstaną m.in. nowe chodniki, wiaty śmietnikowe, zamontowane zostaną kosze na śmieci, poidełka, doposażone zostaną także place zabaw. Zrealizowanych zostanie także wiele zajęć sportowych i kulturalnych np. letnie półkolonie, warsztaty festyny, wieczory taneczne czy kina pod chmurką – wylicza Iwona Bińkowska, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM Tychy.

Z całej puli przeznaczonej na budżet obywatelski czyli 5 milionów złotych na zadania ogólnomiejskie zostanie wydanych ponad 990 tysięcy. Za te środki zostanie wybudowana bieżnia na terenie SP nr 17 przy ul. Begonii 5, powstanie rondo przy ul. Jaśkowickiej i Borowej, a w Parku św. Franciszka i Klary zostanie zamontowane oświetlenie i ławki. Oprócz tego w na terenie SP nr 14 przy ul. Brzozowej 24 powstanie ogród badawczo-edukacyjny, a z okazji 50-lecia GKS Tychy zostanie zrealizowanych szereg wydarzeń sportowych.

W sumie w głosowaniu wzięło udział 19 501 osób. Zdecydowaną większość głosów oddano elektronicznie (16 961), papierowo oddano 2 540 głosów.

- Dziękuję wszystkim głosującym w VII edycji tyskiego budżetu obywatelskiego. W zeszłym roku głosowanie trwało 4 dni dłużej, a mimo to elektronicznie oddano ponad 5 tysięcy głosów mniej. Prawie 17 tysięcy oddanych teraz głosów to najwięcej oddanych elektronicznie głosów ze wszystkich edycji – to Wasza zasługa! Szczególnie chciałbym jednak podziękować wszystkim wnioskodawcom. Ich praca nie kończy się na złożeniu wniosku, ale także na aktywnym promowaniu i zachęcaniu mieszkańców do głosowania. To od ich zaangażowania w dużym stopniu zależy to czy projekt wygra w głosowaniu, a potem zostanie zrealizowany - mówi Maciej Gramatyka, z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.