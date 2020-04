Aż dziewięć parków kieszonkowych powstanie w Gdyni. Niebawem ruszą pierwsze prace

Dziewięć parków kieszonkowych powstanie w różnych częściach Gdyni. Już wkrótce rozpoczną się pracę nad pierwszym z nich, zlokalizowanym na Dąbrowie. Powstanie tam oaza ziołowa, do utworzenia której inspiracją było sąsiedztwo ulic z nazwami roślin o kulinarnym przeznaczeniu oraz właściwościach leczniczych.

Gdyńskie Kieszonki Obywatelskie to ogólnomiejski projekt Budżetu Obywatelskiego 2019, który uzyskał drugi wynik w głosowaniu. Projekt sieci parków kieszonkowych, czyli stosunkowo niewielkich terenów zielonych zlokalizowanych w obszarach miasta o intensywnej zabudowie, został wypracowany na warsztatach i cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Gdyni. Założeniem wnioskodawców było stworzenie zielonych przestrzeni, dających mieszkańcom okazję do chwili odpoczynku w otulinie kojącej przyrody.

- Parki kieszonkowe to element zielonej strategii miasta, rozwiązanie przyjazne mieszkańcom, dające chwile wytchnienia i relaksu, co ważne zlokalizowane będą w naszych „małych ojczyznach” czyli dzielnicach. Cieszy mnie fakt, że już wkrótce ten projekt wejdzie w fazę realizacji i do końca wiosny 2021 roku, na mapie Gdyni pojawi się aż 9 takich niezwykłych zielonych miejsc – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

W ramach projektu powstaną parki o różnych wielkościach, a każdy z nich będzie miał swoją wyjątkową nazwę nawiązującą do indywidualnego charakteru lub lokalizacji. Kieszonki znajdą się w dzielnicach:

Chylonia w sąsiedztwie „Wymiennikowni” (ul. Świecka),

Dąbrowa (skrzyżowanie ulic Miętowej i Tymiankowej),

Wzgórze Św. Maksymiliana przy Bibliotece Wzgórze (ul. Świętojańska 141-143 i ul. Biskupa Dominika),

Działki Leśne (ul. Nowogrodzka),

Grabówek (ul. Kapitańska),

Leszczynki (ul. Morska, w sąsiedztwie ul. Zakręt do Oksywia),

Pogórzu (ul. B. Steyera),

Pustki Cisowskie–Demptowo tuż obok pętli autobusowej (ul. Sakowicza)

Wielki Kack (ul. Starodworcowa).

Wydział Ogrodnika Miasta w najbliższym czasie rozpocznie realizację pierwszego z 9 zaprojektowanych parków kieszonkowych, usytuowanego na skrzyżowaniu ulic Miętowej i Tymiankowej na Dąbrowie. Powstanie tu ziołowa oaza, inspirowana nazwali ulic otaczających tą dzielnicową przestrzeń.

- Mieszkańcy odpoczywający w parku będą mogli poczuć uspokajającą, intrygującą bądź inspirującą woń wielu ziół, m.in.: melisy cytrynowej, szałwii lekarskiej, mięty ananasowej i meksykańskiej czy tymianku cytrynowego. Sporą ciekawostką będą, posadzone po raz pierwszy na gdyńskich terenach miejskich, egzemplarze klonu strzępiastokorego potocznie nazywanego cynamonowym. Niezwykłą ozdobą tego niedużego pięknego drzewa jest lśniąca cynamonowobrązowa kora łuszcząca się cienkimi płatami, które z czasem zwijają się i kształtem zaczynają przypominać laski cynamonu – mówi Tadeusz Schenk, naczelnik Wydziału Ogrodnika Miasta.

Niewątpliwą atrakcją parku będzie małe oczko wodne, przy którym również pojawią się rośliny, nazwami nawiązujące do pobliskich ulic m.in. skrzyp zimowy (ul. Skrzypowa). W trosce o całoroczny atrakcyjny wygląd rabat, ogrodnicy zadbają o mocne kolorowe akcenty, na wiosnę teren ozdobią kwiaty narcyza trąbkowego, a na jesieni zakwitnie na nim szafran. W parku znajdą się 2 drzewa, 1522 byliny, 51 krzewów, 3279 roślin cebulowych oraz mała architektura: 2 ławki, kosz na śmieci i tablica informacyjna.