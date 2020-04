B2Studio dla PFR Nieruchomości. Czym zaskoczy projekt na terenie dawnej fabryki wagonów?

Niespełna 1,5 km od Rynku Głównego Starego Miasta we Wrocławiu, przy ul. Kolejowej, nową inwestycję realizuje PFR Nieruchomości. To tutaj znajdowała się fabryka wagonów, swego czasu największa w Europie. Architekci z pracowni B2Studio zaprojektowali inwestycję korespondującą z historyczną tkanką, a ślady przeszłości chcą wkomponować w nowopowstające osiedle.

W miejscu, w którym powstanie osiedle w przeszłości znajdowała się fabryka wagonów, swego czasu największa w Europie. Jej historia sięga pierwszej połowy XIX wieku. Na terenie planowanej inwestycji nadal znajdują się pozostałości zabytkowej zabudowy m.in. hala produkcyjna czy budynek administracyjny. Architekci postanowili zaprojektować osiedle korespondujące z historyczną tkanką, a ślady przeszłości wkomponować w nowopowstające osiedle.

- Harmonijne wpisanie w kontekst przestrzenny i kulturowy, zapewnienie rozwiązań maksymalnie komfortowych dla mieszkańców, zastosowanie unikatowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, które zagwarantują identyfikację mieszkańców z miejscem zamieszkania i stworzą otoczenie dla szczęśliwego życia – to idee, które przyświecają nam podczas projektowania osiedla we Wrocławiu – mówi Józef Białasik, prezes pracowni B2Studio.

Osiedle będzie się składało z ośmiu budynków 7- i 5-kondygnacyjnych. Forma budynków nawiązuje do dawnego otoczenia. Budynki w poziomie zostały podzielone na część dolną, ceramiczną, ciemną - nawiązującą materiałem wykończeniowym i wysokością do zabytkowych budynków na działce i na część górną, jasną.

- Staraliśmy się wytworzyć pewien typ zabudowy i układ urbanistyczny, który stanie się rozpoznawalny dla tego konkretnego miejsca. Jednak przede wszystkim projekt musiał być „kompletny”, czyli oprócz funkcji mieszkalnej oferować także funkcje usługowe, komercyjne i kulturalne, a także łączyć swoją funkcjonalność z sąsiedztwem – tłumaczy Białasik.

Projektanci zagospodarowali teren pozbawiając go wszelkich barier architektonicznych, tak by osiedle było przyjazne także dla osób niepełnosprawnych. Wejścia do budynków znajdują się w większości przypadków na poziomie terenu, a w wypadku różnicy poziomów przewidziano zewnętrzne pochylnie. Wszystkie budynki wyposażono w windy, które zapewnią osobom niepełnosprawnym dostęp do wszystkich poziomów użytkowych budynków.

Obecnie projektanci dopracowują projekt budowalny dla inwestycji i już niebawem rozpoczną prace nad projektem wykonawczym. Wówczas możliwe będzie wnioskowanie o wydanie pozwolenia na budowę. Planowany termin rozpoczęcia budowy to I kwartał 2021 roku.

Wśród 469 mieszkań największą część stanowią lokale dwu- i trzypokojowe (90 proc.). Metraż lokali dwupokojowych wynosi od 35,4 – 54,1 m.kw., a trzypokojowych – od 53,3 – 78,2 m.kw. Architekci zastosowali efektywne i elastyczne rozwiązania funkcjonalne, które dają możliwość aranżacji pomieszczeń i dostosowywania ich rozkładu do zmieniających się w czasie potrzeb rodzin. Na osiedlu przewidziano ponad 500 miejsc parkingowych z czego blisko 450 znajduje się w garażach podziemnych. W parterach trzech budynków zlokalizowano cztery lokale usługowe oraz przedszkole.

Wrocławska inwestycja powstanie w ramach inwestycyjnej części rządowego programu mieszkaniowego, którą realizuje PFR Nieruchomości S.A.