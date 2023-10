B&B Hotel Piotrków Trybunalski oficjalnie otwarty

Przyjmujący gości od sierpnia br. B&B Hotel Piotrków Trybunalski ma już za sobą oficjalne otwarcie.

10 października br. miało miejsce oficjalne otwarcie B&B HOTEL Piotrków Trybunalski.

Nowy hotel sieciowy oferuje 60 komfortowych pokoi, prywatny parking, restaurację oraz B&B Shop z przekąskami.

Obiekt położony przy ulicy Grota Roweckiego 5 to jeden z czterech hoteli, które w tym roku powiększyły szeregi sieci B&B Hotels w naszym kraju.

Choć B&B Hotel Piotrków Trybunalski zaprasza podróżnych w swoje progi już od początku sierpnia 2023, to jego oficjalne otwarcie miało miejsce nieco później, bo 10 października. Uczestniczyły w nim wszystkie podmioty, które przyczyniły się do sfinalizowania transakcji i podpisania umowy najmu, w ramach której B&B Hotels długoterminowo będzie użytkować obiekt przy ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 5.

10 października br. miało miejsce oficjalne otwarcie B&B HOTEL Piotrków Trybunalski. fot. mat. prasowe

Spotkanie rozpoczęło się od przemówień i podziękowań, a zwieńczeniem części oficjalnej było symboliczne przecięcie wstęgi. Aktu tego dokonali wspólnie Jakub Bilik - Prezes i Dyrektor Zarządzający B&B Hotels Polska, Paulina Bursiak – Dyrektor B&B Hotel Piotrków Trybunalski, Laura Kunicka - Senior Development Manager w B&B Hotels Polska, Julia Groblewska – Dyrektor PTH Trybunalskie S.A., a także Piotr Wojtysiak – Starosta Piotrkowski oraz Krzysztof Chojniak – Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego.

Sieć podkreśla, że otwarcie hotelu w Piotrkowie Trybunalskim to ważny krok w kierunku jej rozwoju w Polsce, wpisujący się w założenia nowej strategii dla naszego rynku.

Piotrków doskonale wpisuje się w nową strategię naszej marki, przyjętą wiosną tego roku. Zgodnie z jej założeniami nie koncentrujemy się wyłącznie na rozwoju w największych aglomeracjach. Otwieramy się także na miejscowości liczące od 50 tys. do 250 tys. mieszkańców. Wybieramy miejsca z interesującą ofertą dla odwiedzających, w których dostrzegamy duży potencjał, jeśli chodzi o popyt na usługi noclegowe – mówił Jakub Bilik, stojący na czele B&B HOTELS Polska.

B&B Hotel Piotrków Trybunalski, sala śniadaniowa, fot. mat. prasowe

- Bez wątpienia Piotrków jest destynacją, która ma czym przyciągnąć i oczarować turystów. Zamek Królewski, Rynek Trybunalski, Planetarium, Muzea Marcepanów i Piwowarstwa czy szklak filmowy – ciekawych miejsc w Piotrkowie nie brakuje. Nasz hotel, położony zaledwie kilka minut od pięknej, zabytkowej starówki, to świetny punkt do rozpoczęcia zwiedzania – nie tylko samego miasta. Parking oraz bliskość dworców PKP i PKS czynią go także świetną bazą wypadową do odkrywania uroków okolicy, m.in. Spały, bunkra w Konewce, Zalewu Sulejowskiego, Niebieskich Źródeł w Tomaszowie Mazowieckim albo na spływ kajakowy Pilicą – dodaje Paulina Bursiak, Dyrektor B&B HOTEL Piotrków Trybunalski.

Komfort w samym centrum miasta

Nowy hotel sieciowy oferuje 60 komfortowych pokoi, każdy z własną łazienką i indywidualnie sterowaną klimatyzacją. Do wyboru są pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe, wyposażone w taki sposób, by można było w nich efektywnie odpocząć po podróży, całodziennym zwiedzaniu czy odbytym spotkaniu biznesowym, a w razie potrzeby także spokojnie popracować.

Na gości podróżujących samochodem czeka prywatny parking. Na miejscu jest dostępna także restauracja, która serwuje śniadania w formie bufetu. Podobnie jak w innych obiektach sieci – do dyspozycji gości jest B&B Shop, w którym można zakupić przekąski oraz zimne i ciepłe napoje. Dodatkowo na terenie hotelu jest dostępna lokalna sieć Wi-Fi, umożliwiająca szybkie, bezprzewodowe połączenie z Internetem.

Lokalizacja hotelu w samym centrum miasta, tuż obok dworców PKP i PKS, zaledwie kilka minut spacerem od pięknej, zabytkowej starówki oraz dostępne dla gości udogodnienia czynią nowy B&B Hotel ciekawym punktem na noclegowej mapie Piotrkowa - zarówno dla osób podróżujących służbowo, jak i w celach typowo rekreacyjnych.

B&B Hotel Piotrków Trybunalski to jeden z 14-tu hoteli w Polsce, działających pod szyldem popularnej na naszym kontynencie sieci B&B Hotels, zrzeszającej ponad 700 hoteli w 14 europejskich krajach oraz w Brazylii. Marka należy do segmentu value for money i oferuje pobyt w swoich hotelach jako opcję smart, gwarantując dobrą jakość za przystępną cenę.