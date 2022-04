Balbek Bureau stworzy tymczasowe domy dla Ukraińców

Ponad 11,6 mln Ukraińców od początku wojny zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, z czego ponad 7 mln to osoby pozostające na terenie Ukrainy. Kijowska pracownia Balbek Bureau stworzy dla nich tymczasowe domy.

REKLAMA

Według danych ONZ od początku wojny w Ukrainie, ponad 11,6 mln Ukraińców zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. 4,5 mln osób uciekając przed wojną wyjechało za granicę, a 7,1 mln zostało zmuszone szukać schronienia w innych rejonach Ukrainy. Część z nich musiała opuścić swój dom już po rad drugi w przeciągu 8 lat, od czasu rosyjskiej okupacji wschodniej Ukrainy i aneksji Krymu.

W odpowiedzi na spowodowany rosyjską agresją kryzys humanitarny, kijowska pracownia architektoniczna Balbek Bureau stworzyła projekt modularnego miasteczka dla uchodźców, który zaprezentowała jeszcze w marcu tego roku.

Priorytetem godne życie

Jak wyjaśniają autorzy projektu, głównym zadaniem jakie przed sobą postawili było stworzenie warunków dla zapewnienia godnego życia tymczasowo przesiedlonym Ukraińcom. Opracowanie RE:Ukraine poprzedziła szczegółowa analiza doświadczeń z całego świata w zakresie budowy tymczasowych osiedli. Na podstawie tych obserwacji architekci stworzyli elastyczny system, który można dostosować do różnego typu działek, ukształtowania terenu i gęstości zasiedlenia.

Podstawę projektu stanowi moduł o powierzchni 6,6 x 3,3 m, dostępny w czterech wersjach. Moduły oferują przestrzeń mieszkalną (prywatne pokoje z różnymi opcjami planowania), kuchenną (wspólna przestrzeń do gotowania), sanitarną (łazienki, pralnia, pomieszczenie do opoki nad dzieckiem) oraz moduł ogólnodostępny ze wspólnym terenem rekreacyjnym.

Wszystkie moduły są pogrupowane w samowystarczalne sekcje mieszkalne, zaplanowane tak, aby zapewnić podstawowy komfort mieszkańcom, z przynajmniej jedną łazienką, kuchnią i przestrzenią wspólną. Te sekcje są następnie pogrupowane w pełnowartościowe dzielnice z placami zabaw i terenami zielonymi. Taki kwartał może w razie potrzeby zostać przeskalowany (bez konieczności wprowadzania zmian do oryginalnych jednostek strukturalnych) do wielkości miasteczka, które może pomieścić ponad 8 tys. osób.

Według planów architektów, poszczególne moduły wykonać można w systemie szkieletu drewnianego, a koszt budowy szacowany jest na ok. 350-550 dolarów na mkw.

Nacisk został położony na elastyczność. – Nasz zespół opracował elastyczny system, który można dostosować do różnego typu gruntów, ukształtowania terenu i gęstości zasiedlenia. Rozważamy również dostosowanie istniejących konstrukcji modułowych tworzonych przez lokalnych producentów do naszych kluczowych wymagań, takich jak wygoda, godziwe warunki życia dla przesiedleńców oraz przyjazność dla środowiska – wyjaśniają autorzy projektu, dodając: - Zgodnie z naszymi planami istniejące struktury zostaną rozebrane do ponownego wykorzystania, kiedy część mieszkańców przeniesie się do stałego miejsca zamieszkania.

Pierwsza osada powstanie pod Kijowem

Teraz koncepcja będzie zrealizowana w rzeczywistości, po tym jak w połowie kwietnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powierzył pracowni stworzenie tymczasowego schronienia dla osób, które straciły swoje domy wskutek rosyjskich ataków zbrojnych. Pierwsze tymczasowe miasteczko miałoby powstać nieopodal Kijowa.

Zapytaliśmy autorów projektu, jak dużo czasu zajęłaby budowa takiego tymczasowego schronienia. – Według naszych przybliżonych szacunków budowa gotowego do zamieszkania osiedla średniej wielkości dla ok. 1000 osób zajmie 4-5 miesięcy. Jednak jest trochę za wcześnie na rozmowy o pracach budowlanych, ponieważ działka w rejonie Kijowa nie została jeszcze przyznana. Prowadzimy obecnie negocjacje z lokalnymi władzami – mówią autorzy projektu.

Zapotrzebowanie na tymczasowe osiedla do życia w Ukrainie jest jednak znacznie większe niż jedna osada. – Według danych Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców na dzień 22 kwietnia na terytorium Ukrainy zostało przesiedlonych ponad 7 mln osób. To ogromna liczba. Tymczasowe mieszkania są drastycznie potrzebne. Obecnie kilka osad opartych o system RE:Ukraine ma powstać w Użhorodzie, Tarnopolu, Tiaczowie i Kijowie – wyliczają architekci, przytaczając dramatyczne dane.