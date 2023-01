Bardziej wygodne i dostępne perony na południu Wielkopolski

Na południu Wielkopolski PKP PLK planują kilka inwestycji, w ramach których modernizację przejdą tamtejsze perony kolejowe. Staną się bardziej dostępne i komfortowe.

Podróżni wygodniej wsiądą do pociągów między Jarocinem a Krotoszynem. W Golinie, Obrze Starej, Koźminie Wielkopolskim i Bożacinie będą nowe, wyższe i szersze perony.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na inwestycje z „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

Pasażerowie skorzystają z efektów prac na wielkopolskim odcinku linii Oleśnica - Chojnice w IV kw. br.

Zmodernizowane perony w Golinie (gmina Jarocin), Obrze Starej (gmina Koźmin Wielkopolski), Koźminie Wielkopolskim (gmina Koźmin Wielkopolski) i Bożacinie (gmina Krotoszyn) na linii Oleśnica - Chojnice (nr 281) zwiększą komfort i zapewnią dogodniejsze warunki podróży – pasażerowie, także osoby mające trudności z poruszaniem się, łatwiej skorzystają z pociągów m.in. w stronę Jarocina i Krotoszyna.

Wygodniejsze perony

Przebudowane perony we wszystkich czterech miejscowościach będą wyższe i szersze. Podróżni wygodniej wsiądą i wysiądą z pociągów. Przewidziano wiaty, jasne oświetlenie LED, czytelne tablice oraz gabloty z informacjami przydatnymi w podróży.

Na antypoślizgowej nawierzchni będą ścieżki naprowadzające, pomocne osobom niewidomym. Dojścia do peronów zostaną przystosowane do potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się. Do ekologicznych podróży, koleją i rowerem, zachęcą nowe stojaki zamontowane w pobliżu peronów.

W Golinie, Obrze Starej i Bożacinie dotychczasowe perony zostaną zastąpione nowymi, a w Koźminie Wielkopolskim zamiast obecnych trzech – po przebudowie – dla podróżnych przygotowane będą dwie platformy (obecne perony nr 2 i nr 3 z nową numeracją: peron nr 1 i nr 2).

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na realizację inwestycji w ramach „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Szacunkowa wartość prac, w formule „projektuj i buduj”, we wszystkich lokalizacjach to łącznie ok. 10 mln zł (netto) ze środków budżetowych. Roboty budowlane rozpoczną się po wyłonieniu wykonawców, które planowane jest wiosną br., i przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, natomiast zakończenie prac planowane jest w IV kw. 2023 r.