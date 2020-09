Bartoszyce z trójwymiarowym przejściem dla pieszych

W Bartoszycach powstanie trójwymiarowe przejście dla pieszych. Z początkiem września drużyna Budiego wyruszyła na północ Polski, gdzie dzięki zaangażowaniu jednej z mam oraz zaproszeniu przez władze miasta, zrealizowała kolejny z flagowych elementów programu edukacyjnego Hello ICE Budimex Dzieciom.

Pomysłodawcy programu Hello ICE postawili sobie za cel edukowanie najmłodszych uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze. Na mapie niebezpiecznych miejsc w pobliżu placówek szkolnych, którą Budimex udostępnił na stronie programu, wskazano kilka lokalizacji w Bartoszycach, na które warto zwrócić uwagę. Zespół Hello ICE skontaktował się z władzami miasta, które wyraziły zainteresowanie projektem – wspólnie zadbano o niezbędne pozwolenia, potwierdzono lokalizację i już od września mieszkańcy mogą korzystać z bezpiecznego trójwymiarowego przejścia.

Trójwymiarowe pasy na drodze wyglądają jak przeszkoda, dlatego skłaniają kierowców do zdjęcia nogi z gazu. W Polsce nie jest to jeszcze szeroko rozpowszechnione rozwiązanie. Pierwsze tego typu pasy wymalowano w Lidzbarku Warmińskim na ścieżce rowerowej. Co ważne, efekt iluzji optycznej zdał już egzamin m.in. w Indiach i na Islandii, gdzie kierowcy, widząc oznakowania w technologii 3D zdejmowali nogę z gazu, a prędkość pojazdów malała średnio o 40 proc.

– W ramach akcji Hello ICE, Budimex wymaluje trójwymiarowe pasy jeszcze w dwóch miejscowościach. Ale to nie wszystkie aktywności realizowane w ramach programu. Najważniejszym jego elementem jest edukacja uczniów klas 1-3 oraz przedszkolaków w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym – podkreśla Katarzyna Wójcik, ekspert ds. komunikacji w Budimex SA.