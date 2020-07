Baśniowy "ogród" na dziedzińcu poznańskiej kamienicy

Podwórko kamienic przy ul. Za Bramką 7 w Poznaniu przenosi mieszkańców do baśniowej krainy... za sprawą muralu, który stworzyło tam poznańskie studio MUR·ALL.

Zainspirowany malarstwem secesyjnym barwny mural zatytułowany "Ogród, w tajemnicy za bramką" zdobi dziedziniec kamienicy przy ul. Za Bramką 7. Jej nazwa pochodzi od historycznej furty w murach miejskich, umiejscowionej niegdyś na początku uliczki. Przez bramę można było opuścić obwarowane miasto. Tutaj, aby w pełni zobaczyć barwny mural, trzeba przekroczyć bramę wejściową do kamienicy. Kiedy już jednak to zrobimy, naszym oczom ukazuje się ogromny na całą ścianę, baśniowy malunek.

– Projektując mural zwróciliśmy uwagę na to, że będzie on otoczony z 3 stron oknami, z których mieszkańcy będą widzieć dzieło, dlatego zdecydowaliśmy się równomiernie rozłożyć akcenty na całej wysokości ściany. Przeskalowaliśmy też ptaka, tak by dla obserwatora z dołu był lepiej czytelny. – relacjonują artyści ze studia MUR·ALL.

Wysoki na 15 metrów wielkoformatowy obraz przez dwa tygodnie malował siedmioosobowy zespół artystek i artystów, a do prac zużyto 80 litrów farby. Za projekt i wykonawstwo muralu odpowiada poznańskie studio MUR·ALL, pod kierownictwem Dominika Dziedziny. Mecenasem muralu jest właściciel kamienicy przy ul. Za Bramką 7, Aldom Nieruchomości.